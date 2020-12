Jennifer Lopez desvela, por fin, si se ha inyectado botox o no

Jennifer Lopez tiene 51 años y algunos creen que también un pacto firmado con el diablo para no envejecer nunca. ¿Alguna vez la habéis visto una arruga? Tiene una piel tersa como cuando tenía 30. Eso ha hecho que muchos se pregunten en infinidad de ocasiones si se inyecta botox.

Acaba de lanzar su propia marca de belleza, JLo Beauty, y ha sido el momento escogido para despejar dudas respecto a esa técnica antiarrugas. Ha sido bastante rotunda: "No tengo nada en contra de que la gente que lo hace. Simplemente no es lo mío".

Ya lo ha dejado claro, no se inyecta botox, así que debe ser cuestión de genética y de los cuidados que le profesa a su piel. Ha publicado un vídeo en sus redes en el que aparece sin gota de maquillaje ni filtros para mostrar su rostro al natural, que es lo que ella defiende.

Defendiendo la naturalidad

"Soy más de darle un enfoque natural al cuidado de la piel... pero quiero que (mis productos) funcionen. Quiero que esté presente el ácido hialurónico. Quiero que ayuden, porque no me gustaría tener que recurrir a las agujas en algún momento. No estoy diciendo que no lo haré algún día, pero aún no lo he hecho", asegura dejando la puerta abierta a un futuro cambiar de opinión.

No será porque no haya tenido tentaciones. De hecho, desde muy joven. Como publica Page Six, al principio de su carrera tuvo un novio que la animó a probar unas inyecciones para borrar las arrugas. "Yo tenía 20 años. Él fue a un dermatólogo y yo fui a otro. Básicamente, mi dermatólogo me recomendó usar un limpiador y un protector solar, y me dijo: ‘Si haces esto de ahora en adelante, tu piel estará sana. Todavía eres muy joven’”, y parece que esos consejos, que siguió a rajatabla, le han servido mucho.

"Ahora, muchas veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera comenzado con el bótox a los 23 y cómo me vería ahora. Mi cara sería totalmente diferente a la que tengo", reflexiona. Pero eso ya no lo sabremos.

También ha explicado, en un vídeo que “durante años, la pregunta que más me han repetido es cómo cuido mi piel. La gente quería saberlo, así que para mí ha sido casi como una obligación contar qué es lo que hago. Mi filosofía es simple: quiero que te sientas más guapa de la manera más natural. Sin maquillaje, sin filtros... solo tú y tu piel”. Tomamos nota.

Está claro que ella se siente orgullosa de su cuerpo y de ahí que lo haya enseñado íntegramente en la portada de su último single.