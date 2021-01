Dua Lipa comienza el año enseñándonos a bailar, ¿te apuntas?

“La estrella de la portada de febrero, @DuaLipa, parece haber vivido 10 vidas en sus 25 años: hija de inmigrantes que huyen de la guerra, adolescente decidida, la próxima gran novedad. Ahora una superestrella mundial en toda regla, la joven británica regresa a la portada de febrero de 2021 de @BritishVogue, y protagoniza una historia de moda transformadora, hablando de fama, amor y éxito”. Con estas palabras presenta a Dua Lipa, el editor jefe de la edición británica de Vogue, Edward Enninful.

A partir de este próximo viernes podremos conocer la edición digital de esta entrevista con la cantante. Ella misma ha compartido la portada en la que podemos verla con un look distinto al habitual. Pelo corto, rubio y un elegante vestido de Armani.

Dua Lipa se transforma

“¡Comenzando 2021 como el verdadero camaleón que soy! Gracias @edward_enninful. ¡Nunca olvidaré todo el amor y apoyo que me has brindado a lo largo de mi carrera y por darme mi segunda portada de @britishvogue! Este fue un sueño hecho realidad y me siento afortunada de haber trabajado con algunas leyendas reales en esta sesión”, escribía en redes. No faltaban muchas palabras de apoyo, algunas de buenas amigas.

Gigi Hadid: OKKKKKKK ⚡️⚡️⚡️👑 sick !!!!!!!!

Lucy Hale: LOVE

Edward Enninful: ¿Es esta la chica que conocí en el gimnasio hace tantos años? Muchas gracias ❤️

“Con seis nominaciones en los Grammy de este mes en su haber, un álbum récord y un puñado de canciones nuevas, @DuaLipa ofrece la mejor banda sonora edificante para que millones de personas bailen y se desahoguen un poco. Y en la edición de febrero de 2021 de @BritishVogue, ella se transforma”, explicaba Einninful junto a otra foto de la sesión en la que podemos verla vestir con un conjunto de Etro y el pelo naranja con ondas.

Bailamos con Dua Lipa

Dua Lipa ha querido, además, compartir un tutorial de baile. “Nunca serás tan buen bailarín como @DuaLipa, pero como ella misma dice, eso no es excusa para no intentarlo. La estrella de la portada de @BritishVogue de febrero está aquí para compartir algunas de las habilidades que ha dominado como una de las artistas más populares del mundo, desde convocar la presencia en el escenario hasta realizar movimientos característicos como el zorro, el calamar y el bobsleigh”, añadía el editor jefe de la revista.

Sin duda, un logro más en la carrera de Dua Lipa que es un icono de tendencias y que todo apunta a que tendrá un gran 2021. ¿Te apuntas a bailar como ella?