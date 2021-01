Big Hit Labels y SMTOWN dan la bienvenida al 2021 con dos mega conciertos

El final del 2020 y el inicio del 2021 estuvieron llenos de música y sorpresas para los seguidores del K-Pop gracias a la iniciativa de 2 de los gigantes de la música en Corea del Sur, las compañías Big Hit Labels y SM Town.

La despedida del año estuvo a cargo de Big Hit Labels, empresa que el 31 de diciembre llevó a cabo el 2021 New Year’s Eve Live, un show que contó con la actuación de todos los artistas de la compañía, con excepción de Seventeen quienes anunciaron el 11 de noviembre que no participarían por una actividad previamente programada.

La noche estuvo llena de música, con temas como Love Me de NU’EST, Best of Me de BTS, Blue Hour de TXT, Mago de Gfriend, y sencillos de los solistas BUMZU y Lee Hyun. Sumado a estas presentaciones, BTS mostró algunas de sus colaboraciones más famosas con Steve Aoki en Mic Drop, LAUV con Make it Right, y finalmente “la chica de BTS”, Halsey, cantando con el grupo el hit Boy With Luv.

El evento inició con una frase en pantalla: “el inicio y el fin coexisten”. Los líderes de cada grupo, junto a los artistas en solitario se encontraban en tarima para abrir una gala de 3 horas con la que todos los idols y trainees dieron a sus fans un muy feliz Año Nuevo.

De manera especial, el concierto contó con una presentación dedicada al artista Shin Haechul, quien fue uno de los pioneros del rock experimental de Corea del Sur, fallecido el 27 de octubre de 2014 debido a una encefalopatía hipóxica isquémica, más conocida como falta de oxígeno en el cerebro, causada por una negligencia médica por parte del doctor encargado de una cirugía a la que se sometió el 17 de octubre de 2014.

Utilizando la inteligencia artificial, un holograma del cantante presentó junto a Taehyun de TXT, Yuju de GFriend, BaekHo de NU’EST, HeeSeung de Enhypen, y Bumzu el tema To You; mientras que Ren de NU'EST, Hueningkai de TXT y Jay de Enhypen cantaron el tema What Do You Want!. Durante el homenaje póstumo, pese a su pausa temporal por una lesión, SUGA de BTS dio un discurso en el que incluyó letras de las canciones de Shin Haechul.

Por si fuera poco, el show incluyó presentaciones de los trainees que participaron en el programa I-LAND, pero no llegaron a formar parte de Enhypen.

Curiosamente, fueron los idols rookies quienes dieron a los fans un spoiler, anunciando que sus compañeros de I-LAND, K, Taki, Nicholas, EJ y Kyungmin, debutarán en algún momento de 2021, noticia confirmada poco después por Big Hit Japan. Mientras tanto, Hanbin, otro exconcursante, presentó el tema I&Credible que fue parte de las canciones estrenadas durante la competencia.

Unas horas más tarde, el 1 de enero, inició el 2021 con el SMTOWN LIVE “Culture Humanity”, un concierto gratuito que se transmitió a través de distintas plataformas; YouTube, Twitter, V Live, TikTok, Beyond Live, KNTV y Facebook.

Iniciando el evento, los presidentes de la compañía, Lee Soo Man y Tak Young Hoon, dijeron que “el K-Pop no es solo música, es parte de la vida de las personas y un medio con el que nos comunicamos y compartimos nuestras emociones,” ambos compartieron que el concierto se hizo de manera gratuita para alegrar a los fans del K-Pop de todo el mundo que han pasado momentos difíciles durante el 2020 por el COVID-19. Luego de este mensaje, se mostró en pantalla una frase en inglés y coreano: “Se amable, se humilde, se el amor” -SMTOWN.

El show de 4 horas contó con presentaciones de varios artistas de la agencia, incluyendo a AESPA, Red Velvet, NCT Dream, NCT127, NCT U, WayV, BaekHyun y Kai de EXO, TaeMin de SHINee, TaeYeon de Girl’s Generation, SuperM, Super Junior, TVXQ, y Kangta de H.O.T. Con cada presentación, la compañía sorprendió al público, ya que durante la transmisión añadieron efectos de realidad aumentada, como la mamba negra de AESPA, la ballena voladora de TVXQ, y el interior de un reloj que rodeó de TaeYeon en su presentación. Adicionalmente, hubo momentos inesperados, como la aparición de Mark de NCT en el tema UN Village de BaekHyun y la presentación de Ten y XiaoJun de WAYV junto al dj Ginjo para The Riot.

Al finalizar el concierto, la audiencia pudo disfrutar de una canción llena de esperanza que todos los artistas participantes cantaron unidos. La canción titulada 빛 (Hope), invita a superar todas las dificultades que han llegado a raíz de la pandemia de COVID-19. Luego de esto, cada idol y grupo presente enviaron mensajes de paz y fe escritos en pantalla.

Luego de esta emocional canción, se realizó un after-party en el que todos los Djs de la compañía presentaron distintas mezclas, usando diferentes temas de los artistas de la agencia, como Psycho de Red Velvet y Black Mamba de AESPA.

El evento gratuito llegó a un número de audiencia sorprendente, con cerca de 35.83 millones de visualizaciones de 186 países diferentes. De esta forma, el SMTOWN virtual llegó a obtener el mayor número de vistas alcanzado por un concierto en línea de Corea del Sur.

SMTOWN LIVE es una gira de conciertos en las que se presentan los artistas de SM Entertainment. Estas giras iniciaron en el año 2008, cuando los artistas de la compañía se presentaron en el SMTOWN Live ’08. Cada una de las giras que siguieron se han realizado a nivel mundial, pero el 2021 marca la primera ocasión en que millones de fans han podido “asistir” al evento.

De esta forma, artistas del K-Pop y sus fans, recibieron felizmente el inicio del 2021.