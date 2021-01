Cuenta atrás para Little Nightmares II

Little Nightmares II se pondrá a la venta el 11 de febrero de 2021 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (en formato digital), mientras que a lo largo de 2021 llegará a PlayStation 5 y Xbox Series S|X. Los poseedores de la versión para PlayStation 4 o Xbox One recibirán una descarga gratuita para la siguiente generación de consolas.

Los jugadores ya pueden probar la demo que está disponible desde Steam y en la que se pondrán en la piel de Mono, quien se despierta en un aterrador mundo desconocido y tendrá que explorarlo para desvelar los secretos oscuros que oculta la cabaña del Cazador. La demo llegará a consolas en el futuro.

Además, también se puede reservar la versión digital del juego (en su edición básica) para Playstation Network, Microsoft Store, Steam y GOG.com. También hay una edición digital de lujo para PlayStation Network, Steam y GOG.com.

Esta edición de lujo dará a los usuarios acceso al ático de los nomos (un contenido descargable para Little Nightmares II), a la banda sonora completa en formato digital (compuesta por Tobias Lilja), a un libro de arte en formato digital, a avatares de Mono y Six y a fondos de pantalla para PC o a un tema dinámico para PS4. Todas las reservas recibirán como regalo un gorro de Mokujin para Mono que se basa en el famoso personaje de TEKKEN.

Las ediciones físicas de la edición de lanzamiento y de la edición TV (para Europa) aún se pueden reservar en el resto de tiendas habituales. La edición TV incluirá, a mayores del contenido descargable del ático de los nomos y de la máscara de Mokujin, la banda sonora completa del juego, un exclusivo diorama de Mono y Six, un libro de arte, una caja metálica y pegatinas del juego.

En la tienda online de BNEE se puede conseguir, a mayores, un llavero de Mono al reservar la edición de lanzamiento y un arte lenticular 3D al reservar la edición TV. Además de estas ediciones, también se podrá comprar una figura exclusiva de edición limitada.