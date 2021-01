Whitney Houston, Queen, LOVG y Justin Bieber también empezaron un año como Nº1 de la lista

La canción que ha llegado al número uno en la primera lista de 2021 ha sido A un paso de la luna, de Ana Mena y Rocco Hunt; pero ¿qué otras canciones empezaron un año en lo más alto del chart de LOS40? Para saberlo hay que recurrir a La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola. Y encontramos que el año pasado fue Dance monkey, de la australiana Tones and I. Y hace cinco años, en 2016, la que tuvo ese honor fue Sorry, de Justin Bieber.

Si retrocedemos aún más en el tiempo encontramos que hace diez años, en 2011, fue Loca, de Shakira, la canción que lideró la lista un fin de semana como este. Los éxitos en español también lograron encabezar el ránking en los primeros días de 2006 y 2001: en el primer caso fue Antes que ver el sol, del argentino Coti, y en el segundo, París, de los donostiarras La Oreja de Van Gogh.

Hace la friolera de 25 años, Queen obtenía el puesto de honor con Heaven for everyone; triunfo póstumo para su cantante, Freddie Mercury, que había fallecido en 2001. La historia de esta canción es curiosa: compuesta por el batería, Roger Taylor, había visto la luz previamente como parte de uno de los discos de su banda paralela, The Cross (de 1988), cantada también por el carismático Mercury. Cuando este falleció, los otros tres componentes de Queen recuperaron viejas grabaciones y las juntaron en el álbum apropiadamente titulado Made in heaven (Hecho en el cielo), el último publicado con la formación original.

Otra que también por desgracia nos ha dejado, Whitney Houston (en 2012), se encaramó a la primera plaza el 29 de diciembre de 1990 con I’m your baby tonight, primer single del álbum del mismo título, el tercero en la brillante carrera de la añorada cantante.