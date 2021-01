Chenoa se convierte en Daenerys de ‘Juego de Tronos’ y todos comentan lo mismo: “El rubio te queda increíble”

Aunque este 2021 se cumplen dos años desde el final de Juego de Tronos, la serie de HBO sigue muy presente en la cultura pop. Y es que, aunque la última temporada no fue a gusto de todos, la ficción ya forma parte de la historia de la televisión. ¡Y no nos extraña!

Uno de los personajes más recordados, sin duda, es el de Daenerys Targaryen. La también llamada Madre de dragones fue una de las protagonistas que más recorrido tuvo a lo largo de la ficción. Y es que a la pobrecita le pasa de todo durante las ocho temporadas de la serie.

Aunque nos costaría imaginarnos la serie con otra actriz que no fuese Emilia Clarke, nos encanta visualizar la ficción con otros rostros conocidos. ¿El último? Nada más y nada menos que Chenoa.

La famosa cantante española ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo donde aparece como la famosa reina de Poniente. Gracias a la aplicación FaceApp, Chenoa ha pegado su rostro a de la mítica Daenerys y el resultado es bastante bueno. De hecho, tenemos que reconocer que no le queda nada mal el rubio platino a la intérprete de Cuando tú vas.

“El rubio te queda increíble”, le ha escrito el periodista Alex Rodríguez. Pero no ha sido el único, muchos y muchas han coincidido en que este color va genial con la ex triunfita. Eso sí, la artista ha dejado claro que no está en sus planes cambiarse a este color. “Me quedo sin pelo”, ha escrito Chenoa como respuesta con varios emojis riéndose.

El montaje, tal y como ha dicho la artista en su cuenta de Instagram, ha corrido a cargo de su club de fans (@chenoafanclub). Chenoa lo ha compartido para anunciar que este viernes se emite la gran final de Tu Cara Me Suena. “¿Quién será el Ganador del trono?”, ha escrito junto a las imágenes.

Otras Reacciones

Además de las personas que han visto lo bien que le queda el rubio, también están sus compañeros y compañeras de profesión que no han podido evitar reírse.

Soraya: “Me meo de risa”

Amaya Fitness: “Jajaja, bendito humor!”

Geno: “Yassss”

Nuria Fergó: “Qué bueno”