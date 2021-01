Jamiroquai, “protagonista” del asalto al Capitolio de Estados Unidos

En las últimas horas, se han vivido escenas de verdadera tensión en el Capitolio de Estados Unidos. Instigados por Donald Trump, cientos de partidarios del expresidente han irrumpido en el edificio, ocupándolo y enfrentándose a la policía federal. Los graves disturbios ocasionados han dejado cuatro muertos y una situación nunca vista en la historia reciente de la política del país.

Los partidarios de Trump han arrasado con todo lo encontrado a su paso, han trepado las vallas y se han colado en algunos de los despachos de los miembros de la Cámara. El Senado se ha visto obligado a suspender el debate del colegio electoral en que estaba pensando confirmar a Joe Biden como el presidente electo de Estados Unidos.

En medio de todo este caos, una figura se ha hecho especialmente viral después de difundirse en medios de comunicación y redes sociales. Desde el momento en que apareció, se ha llamado el ‘Jamiroquai de la ultraderecha’, y, a pesar de la gravedad de los hechos, ha protagonizado algunos memes de la jornada. Tanto es así, que el nombre el artista se ha convertido en trending topic mundial en Twitter durante un largo periodo.

En cuanto empezaron a llegar las primeras imágenes de los altercados en redes sociales, fueron muchos los tuiteros que aprovecharon para convertirlas en memes. Muchos de ellos no tardaron en encontrar ese parecido con el autor de Cosmic Girl.

Not sure I like the new direction Jamiroquai are taking. pic.twitter.com/tOGyFL5Chr — DOUBLE O’ NOTHING (@dublonothing) January 7, 2021

For a split second I hoped for the release of a new album from Jamiroquai https://t.co/JL7x9mApso — Federico Marini (@FedeBioinfo) January 7, 2021