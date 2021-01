Cristina Pedroche zanja la polémica sobre cuánto cobra por las Campanadas

Hay algunas tradiciones que han sobrevivido a la "Nueva Normalidad", y una de ellas es que, sea el año que sea, el 1 de enero, Cristina Pedroche está en boca de toda España. Este año, parece que no solo ha sido el 1 de enero cuando se habla de la presentadora, sino, más bien, toda la primera semana de enero.

Y es que, esta vez, la polémica no ha venido solo por el atuendo que eligió vestir -'un edredón deconstruido' y un mini vestido simulando una mascarilla-, sino también porque, en Twitter circuló la polémica de que Cristina Pedroche había cobrado el doble que su compañero, Alberto Chicote, por retransmitir las Campanadas.

Una información falsa que Cristina quiso zanjar, y por eso, la presentadora aclaró que ella no gana un dinero extra por esa noche en particular. "Yo tengo un contrato de cadena, si las hago (las Campanadas) o no las hago, gano lo mismo", concluyó.

Tal y como la colaboradora explicó en Zapeando, lejos de querer buscar audiencia o ganar fama, la razón por la que Pedroche da las Campanadas es por diversión y para hacer reír a la gente. "Todos los años buscamos el entretenimiento, pero este año más. Hemos vivido un 2020 de mierda y era 'vamos a olvidarnos durante un rato de todo'. Este año ha sido más luz, más alegría, más diversión. A mí lo que más me llena son todas estas fotos, los Tik Tok, que la gente se lo pase bien... Yo lo hago por esto, no lo hago por ganar o no ganar", explicó.

La repercusión en las redes sociales

Sobre el impacto en las redes sociales, Pedroche aseguró que no había querido leer mucho los comentarios porque "todo era horrible". Sin embargo, lo cierto es que, la audiencia en Antena 3 la noche de las Campanadas cada año crece y esta vez fueron seis millones de personas los que acompañaron a Cristina Pedroche y Alberto Chicote tomándose las uvas.

Además, al igual que hubo críticas, también hubo memes simpáticos e incluso elogios al discurso de la presentadora esa noche. Un monólogo del cual, Pedroche aseguró que era muy personal y salía de su corazón. "Son mis palabras, que me ha costado muchísimo escribirlo, creo que estoy contando una cosa muy personal, muy mía y la gente se ha podido sentir identificada con mis palabras", comentaba Cristina.