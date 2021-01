Cristina Pedroche y su vestido para las Campanadas: su gran dificultad y el precio que podría valer

A Cristina Pedroche le tocó este lunes sentarse en Zapeando para hacer balance de las Campanadas. La presentadora acudió al programa de laSexta para hablar de todos los entresijos del vestido ‘mascarilla’ y valorar que un año más, a pesar de las circunstancias, volvió a romper su propio récord después de congregar frente al televisor a más de 5,5 millones de espectadores (5.535.000).

Lo primero que quiso aclarar Pedroche es que anímicamente estaba bien porque estaba evitando leer cualquier crítica en redes sociales. "Estoy bien porque no estoy leyendo nada o estoy intentando no leer nada, así que con eso me voy a quedar", dijo antes de restarle importancia al estratosférico dato de audiencia que le otorgó Antena 3.

"Mi trabajo está hecho esa noche, cuando me voy a casa, el vestido está conmigo y me siento orgullosa del trabajo que hemos hecho todos. Lógicamente, me encanta sentir el calor de la gente y que cada año se vayan sumando más personas, pero las audiencias es un tema de Antena 3", explicó.

La dificultad que escondía el vestido

Cristina Pedroche ya dejó claro durante las Campanadas que el vestido elegido para la ocasión era un homenaje a las mascarillas, ese complemento que hemos tenido que añadir a nuestro día a día para protegernos del coronavirus. "Con este vestido quiero llevar luz a todas las casas. Lleva 16.308 piedras bordadas. Más de 350 horas de trabajo para poder dar la bienvenida al 2021", afirmó durante su discurso.

En Zapeando, más tranquilamente, Josie, el estilista personal de la madrileña, habló de toda la dificultad que habría detrás de la vestimenta. "El patronaje era súper complicado para que los espaguetis sujetaran todos los kilos que pesaba eso, podrían ser 7 kilos".

Y fue Cristina la que desveló la gran complejidad que escondía el vestido: "Tuvimos bastantes problemas con el tema del sonido. Las petacas estaban en las botas", señaló, a lo que su compañero y amigo contó que todo el microfonado iba forrado con los mismos espaguetis del vestido para que no se viera.

¿Cuánto cuesta el vestido de Cristina Pedroche?

Dani Mateo también preguntó por el dinero que costaba el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas. Ni el estilista ni la presentadora dieron una cifra exacta, aunque Josie sí se aventuró con alguna que otra pista. "Es un look mucho más caro de lo que puede cobrar Chicote y Pedroche, es lo único que te puedo decir. Suma los dos", afirmó.

Hay que señalar que, según dicen las malas lenguas, el caché de Cristina Pedroche para conducir las Campanadas del 2020 asciende a 60.000 euros, mientras que el de Alberto Chicote rondaría los 30.000. Si tenemos en cuenta los rumores, el vestido 'mascarilla' estaría en torno a los 100.000 euros.