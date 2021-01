La profunda reflexión de Camilo tras perder a un ser querido, víctima de Coronavirus

Triste noticia para el cantante Camilo, el cantante latino ha compartido con sus seguidores un duro golpe que la vida le ha dado: La pérdida de un ser querido, en concreto, Ruper, su colaborador. El colombiano, que siempre dedica tiempo para mandar cariñosos mensajes a sus fans y desearles fuerzas, ha compartido esta triste noticia a través de su cuenta de Instagram.

Camilo no deja de cosechar éxitos con su Vida de Rico y lo cierto es que, la primera persona que escuchó esta canción y presagió que iba a triunfar fue Ruper, tal y como ha escrito el cantante en una publicación de Instagram donde aparece el colaborador bailando. "Pa que sepan... Ruper fue la primera persona en escuchar VIDA DE RICO, y yo supe que era una buena canción cuando me di cuenta que lo hacía bailar a él y a Dori!! Declaró que iba a ser un éxito y me hizo prometer que la iba a sacar en el 2020 para poder bailarla a fin de año...", recordaba el cantante.

Y es que Camilo afirmó estar pasando por un momento muy duro tras el fallecimiento de su colaborador, víctima de Coronavirus. "Ruper, después de varios meses de luchar contra el COVID, hoy se fue al cielo y a mi se me rompió el corazón en mil pedazos!!", continuaba explicando el cantante.

Camilo aprovechó esta ocasión para lanzar un mensaje muy necesario en estos tiempos, y es que, lo más importante, al final, es disfrutar de los momentos que vivimos con nuestros seres queridos. "Seguro cuando llegó allá le preguntaron "cómo estás" y dijo como siempre decía: YO DIGO QUE YO ESTOY BIEN!! Valoren el tiempo que Dios les regala con la gente que aman!!", concluyó el cantante.

Evaluna, también quiso rendir homenaje a quien ella consideraba su "segundo papá", con un divertido vídeo en el que aparecía Ruper bailando, la cantante y actriz escribió todo lo que significaba él para ella. "Mi Ruper. Mi segundo papá. El de la risa contagiosa y escandalosa se nos fue a estar con Dios. El primero en probar mis galletas y decir " oyeee, tan buenas, quiero por lo menos 3 en un platico". El que olía rico siempre. El que me cuidaba y el que me contaba todos los cuentos de su niñez. El hombre más amado de la casa por todos. El que nos cambió la vida. Estaré eternamente agradecida. Te vamos a extrañar pero te vemos allá arriba. Al final del arcoíris. Te amamos para siempre Ruper", escribía Evaluna.