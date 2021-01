Taylor Swift sorprendía a sus seguidores a principios de diciembre con su nuevo álbum Evermore. Y apenas un mes después de este lanzamiento, les regala la edición deluxe que está en todas las plataformas streaming a partir del 7 de enero. Hasta entonces, solo los que querían el formato físico o vinilo podían haberlo obtenido.

Este conjunto de 17 canciones contiene dos temas especiales que no se encontraban en el original. Right Where You Left Me ya tiene un lyric video fuera para que nos aprendamos la letra de memoria. “Friends breack up / friends get married / Strangers get born / Stranger get buried”, empieza la letra de este tema de ritmo feliz que cuenta una historia, como su nombre bien indica, que explica que Swift está donde siempre.

It’s Time To Go es la otra canción especial de este nuevo material que habla del momento en el que sabes que es el adecuado para marcharse. “That old familiar body ache / The snaps from the same little breaks in your soul”, dice la letra que también puedes encontrar en el vídeo oficial de Swift.

Taylor Swift lanza la versión deluxe de ‘Evermore’ con dos canciones extra

Ya en LOS40 repasábamos este noveno álbum de la trayectoria de la artista con estas palabras: “historias arrebatadoras, de una calidad compositiva tremenda, con muchos puntos de conexión con Folklore, y de nuevo muy orgánicas”.

La propia artista anunciaba en diciembre este proyecto destacando la rapidez con la que se creó. “Por decirlo claramente, no podíamos dejar de escribir canciones. Para tratar de decirlo de manera más poética, era como si estuviéramos parados en el borde de los bosques folclóricos y tuviéramos una opción: retroceder o viajar más hacia el bosque de la música. Elegimos adentrarnos más y mis colaboradores y yo estamos orgullosos de anunciar que mi noveno álbum de estudio y el disco hermano del Folklore está aquí. Se llama Evermore”, contaba ella.