Taylor Swift: Así suena ‘Evermore’, su nuevo disco, tema a tema

Por sorpresa y controlando toda la comunicación desde sus propias redes. Así ha lanzado Taylor Swift Evermore, su segundo disco en un año, el noveno en su trayectoria. Una pasada para una artista que cumple los 31 años en unos días. Pero esto no debe extrañarnos porque como ha contado ella misma, no podía parar de crear.

"Por decirlo claramente, no podíamos dejar de escribir canciones. Para tratar de decirlo de manera más poética, era como si estuviéramos parados en el borde de los bosques folclóricos y tuviéramos una opción: retroceder o viajar más hacia el bosque de la música. Elegimos adentrarnos más y mis colaboradores y yo estamos orgullosos de anunciar que mi noveno álbum de estudio y el disco hermano del Folklore está aquí. Se llama Evermore".

Este álbum se compone de quince canciones arrebatadoras, de una calidad compositiva tremenda, con muchos puntos de conexión con Folklore, y de nuevo muy orgánicas. Desde el primer acorde podemos transitar por ese paraje bucólico que es Evermore.

Willow es la canción que inaugura Evermore y no es algo casual. Esta canción habla del amor más fuerte. Ese que te deja tocado, completamente entregado a la otra persona. Willow es un tema de folk con un estribillo súper pegadizo escrito por Swift y Aaron Dessner, que funciona como primer single del disco y cuenta con videoclip dirigido por la propia Taylor Swift.

En Champagne Problems, la artista se sirve de una base de piano para sacudirnos el corazón con una historia dolorosa, la de quien lo va perdiendo todo y a todos por sus problemas con el alcohol. En Gold rush, muchos están viendo uno de los temas más sobresalientes del disco. Es una canción como de ensueño, un tema etéreo con una letra muy abierta a interpretaciones, aunque en medios como The List apuntan a esa sensación de cuando eres consumido momentáneamente por el brillo deslumbrante de alguien. Sin duda, una de las canciones más atractivas y enigmáticas del disco, pero no la única.

Volvemos a adentrarnos en las raíces más folk en 'Tis the damn season, una composición que aborda lo que queda de una relación que fue -y que podría volver a ser de forma intermitente, aunque eso le lleve a saber que "el corazón que sé que estoy rompiendo es el mío". Las historias que inspiran a Taylor para sus canciones son muchas y provienen de muy diversas fuentes. Como en Tolerate it, donde la autora escudriña la relación de una mujer y un matrimonio que no es lo que espera ni merece. Sé que mi amor debe celebrarse / pero tú lo toleras, canta Taylor en uno de los versos de este tema.

Portada de Evermore de Taylor Swift. / Universal Music

La primera de las colaboraciones que encontramos en el disco es la que tiene con Haim: No body, no crime. Una canción guitarrera con un toque texano, que saca lo mejor de Taylor y lo mejor del trío de Los Ángeles.

Happiness sabe a remanso de paz y Dorothea es una poderosa balada con ingredientes para convertirse en favorita aunque muchos nos preguntamos, ¿Quién es Dorothea? De momento, no sabemos si se trata de una persona real o un personaje, pero sobre este tema sí dijo en un encuentro con fans en Youtube que fue la primera canción que escribió para el álbum. Taylor ha dicho que Dorothea representa a esa "chica que deja su pequeño pueblo para perseguir los sueños en Hollywood, y en la canción narra lo que pasa cuando regresa a su casa de vacaciones y redescubre a un viejo amor".

Coney Island, con The National, es una canción mágica con el ritmo latente de Matt Berninger y los suyos muy presente a lo largo de todo el tema, además que las voces de Taylor y Matt consiguen una perfecta compenetración para una canción nostálgica que aborda recuerdos, decepciones y dolor.

Ivy es una canción que conecta de algún modo con la historia de Tolerate it. Cowboy like me es una canción balsámica en cuanto al sonido, pero inquietante porque, de nuevo, está abierta a interpretaciones. Si nos ceñimos a la letra, podría basarse en la historia de dos jóvenes estafadores. La protagonista de la historia encuentra el amor en un vaquero (como ella), con cierto halo de oscuridad (por aquello de que viven saltándose la ley). Pero claro, el significado podría ser cualquier otro y, de hecho, los seguidores de la artista ya están aportando sus teorías en las redes sociales. Y si el fraude en toda esta historia fuera, en realidad, el amor? Ella canta en uno de los versos: "Para siempre es la estafa más dulce".

Taylor Swift, en una imagen de Evermore (2020) / Universal Music

Long story short es, probablemente, la canción más pop del disco y habla de cómo sobrevivir a esa relación que simplemente llegó en un mal momento. Junto a Dorothea, Marjorie es la otra canción de Evermore que hace referencia al nombre de una persona, en este caso a la abuela materna de Taylor. Un bonita canción en forma de homenaje en la que relata algunas de las lecciones de vida que su abuela le dio y que la artista ha querido compartir con todos sus seguidores. "Nunca seas tan amable que te olvides de ser inteligente / Nunca seas tan inteligente que te olvides de ser amable", canta Taylor en la primera estrofa de este tema.

Closure es quizás la canción más diferente o extraña del disco. Sobre una percusión irregular, pero muy original, Taylor construye un tema sólido que nos prepara para el final del disco. Evermore es el tema homónimo con el que se cierra este trabajo y es en colaboración con Bon Iver. Es una balada estremecedora perfecta para escuchar junto al fuego cualquier día de noviembre o diciembre, hacer balance del año que termina y recuperar la ilusión para el nuevo.

Taylor Swift apunta alto con Evermore (2020), una colección de historias increíbles y su álbum más maduro. / Universal Music

La canción termina de la mejor manera posible, con unos versos que invitan al optimistmo en un año muy difícil para muchas personas: "Tuve un sentimiento tan peculiar / que este dolor no sería eterno". Sublime.

TRACKLIST DE EVERMORE

1. willow

2. champagne problems

3. gold rush

4. ‘tis the damn season

5. tolerate it

6. no body, no crime (featuring Haim)

7. happiness

8. dorothea

9. coney island (featuring The National)

10. ivy

11. cowboy like me

12. long story short

13. marjorie

14. closure

15. evermore (featuring Bon Iver)