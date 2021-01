Dua Lipa no lleva sus redes sociales: la cantante explica por qué

Dua Lipa ha demostrado que no solo tiene talento vocalmente, sino también en el baile. De hecho, ha comenzado el año enseñándonos algunos pasos desde Vogue.

Será la protagonista de su portada en el mes de febrero, y, aunque todos nos hemos quedado boquiabiertos con sus looks, no es lo único que podemos destacar de su encuentro con la revista. La británica ha desvelado que no es ella la que maneja sus redes sociales.

"Me provocaba ansiedad. Pensé que no era la manera en la que tenía que experimentar este momento que solo se va a dar una vez en la vida. Alteraba mi confianza y causaba que estuviera nerviosa pensando qué diría cualquiera", confiesa nuestra protagonista.

Parece que Dua ha encontrado la manera para disfrutar de la vida ignorando lo que miles de personas que apenas la conocen opinan sobre ella. Aunque asegura que no siempre ha sido así. "Cuando hacía mis primeras entrevistas y me preguntaban acerca de cómo bregaba con el odio no sabía de qué estaban hablando. Era muy temprano en mi carrera y la gente no se dedicaba a decir algo que me pudiera ofender", señala.

¿El peor momento de su paso por las redes sociales? Tras la publicación de su disco debut. "Experimenté una enorme cantidad de bullying tras la salida de mi primer álbum y es algo que me provocó ansiedad, me enfadó y me hizo pensar que igual no era tan buena en lo que estaba intentando hacer", explica Lipa.

En marzo del 2020 ya pudimos ver cómo la cantante desaparecía de Twitter. Desde entonces, su equipo la utiliza para promocionar todos sus proyectos.

Aunque la británica no es la única artistas que ha decidido distanciarse de Internet. Ed Sheeran y Selena Gomez son solo algunos de los músicos que también viven o han vivido un divorcio con ellas.