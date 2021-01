Filomena pilla a Sebastián Yatra poco preparado en Madrid

“Creo que no traje la ropa correcta 🤔❄️☃️🥲”, escribía Sebastián Yatra en su Instagram. Y lo hacía junto a varias fotografías en las que podemos verle en la nieve vestido tan solo con un vaquero y una camiseta de manga corta de los Rolling Stones. Ya algún seguidor se preguntaba qué hacía un reguetonero con una camiseta de este legendario grupo.

Al margen de gustos musicales, lo que está claro es que no es la ropa correcta para el temporal de frío que asola España. Sí, el colombiano está en nuestra capital donde le ha pillado Filomena.

Los hombres y mujeres del tiempo de nuestro país no han dejado de alertarnos en las últimas horas del temporal que se nos viene encima este fin de semana. La capital está en alerta roja por nieve, algo no demasiado habitual. Y ante lo que se nos viene encima los próximos días, ya son muchos los que han sacado sus abrigos más resistentes, guantes, gorros y bufandas. Y el más prevenido, hasta su ropa de nieve.

Ante los primeros copos que cayeron este jueves, fueron muchos los madrileños que quisieron disfrutar de esa primera gran nevada del año y Sebastián Yatra fue uno de ellos. “Te mamas, vámonos de shopping!”, le pedía Manolo Caro, director de series como La casa de las flores o Alguien tiene que morir.

Risas en la nieve

Pero, al margen del frío que pudiera estar pasando, lo que está claro es que el colombiano ha disfrutado de la nieve, como tantos otras celebs que no han obviado este momento blanco en sus redes.

A Yatra le hemos visto, como a los niños pequeños, jugar a tirar bolas de nieve. Eso sí, parece que no tiene muy buena puntería.

Desde luego, ha vuelto locos a muchos de sus seguidores que se han enamorado un poquito más de él si cabe. Y él no puede estar más feliz, no sólo por el cariño que recibe, ni siquiera por la nieve. En lo profesional no le va nada mal. Acabó y empezó el año con Chica ideal, esa canción con la que pide un nuevo amor.

Ahora lo que nos queda investigar es qué hace Yatra por nuestro país, ¿estará preparando alguna nueva sorpresa?