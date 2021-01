Luis Fonsi publica una foto de cuando era pequeño: ¿lo reconocerías?

Luis Fonsi es uno de esos artistas que nunca pasan de moda. No importa cuántos años lleve en la música, pues sus canciones siempre formarán parte de las playlists de nuestros temas más escuchados. Sobre todo si el artista sigue inundando su discografía de nuevos hits.

Pero lo cierto es que la música no ha sido su única pasión en la vida. Según ha podido desvelar el propio Fonsi en sus redes sociales, el deporte también ha estado muy presente.

El puertorriqueño ha compartido una foto de cuando era pequeño, luciendo su equipación de los Dodgers, el equipo de béisbol de Los Ángeles. "#TBT De niño tenía dos pasiones... la música y el béisbol. Hasta que me di cuenta que como pelotero cantaba bien🤦🏻‍♂️ Buenos recuerdos", dice en la descripción de la foto.

Lo cierto es que haya podido dedicarse o no a este deporte, lo que sí tenemos que admitir es que su cara de cuando era un niño es exactamente igual a la de ahora. ¡Completamente reconocible!

No es el único buen recuerdo que Luis ha compartido últimamente en sus redes sociales. Hace unas semanas publicó un vídeo en el que aparecía conduciendo y, a la vez, cantando Every Beat Of My Heart de Rod Stewart. "Recordando estas canciones que le dedicaba a las nenas en high school y como quiera me rechazaban", decía en su descripción.

Y tú, ¿guardas con cariño algún recuerdo de tu infancia?