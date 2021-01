La otra serie turca que Telecinco podría estrenar contra ‘Mujer’

Con el arranque del 2021, las principales cadenas de televisión se preparan para lanzar todos esos estrenos que se enfrentarán en la insaciable lucha por el liderazgo. Programas y series llegarán al horario de máxima audiencia buscando conquistar a nuevos públicos, pero sobre todo con el objetivo de hacer frente a las producciones ya consolidadas.

En este sentido, las series turcas están cogiendo cada vez más fuerza en nuestro país gracias a Mujer y Mi hija, un tándem que ha demostrado que este tipo de ficción también interesa al público de las cadenas generalistas (hasta ahora era un contenido destinado exclusivamente a Nova y Divinity).

Pero ojo, porque la competecia no se va a quedar de brazos cruzados y Mujer y Mi hija podrían no ser las únicas, a juzgar por los últimos movimientos de Mediaset.

¿Estrenará Telecinco la nueva serie turca de Mediaset?

Hasta la fecha, Divinity era el canal temático del grupo encargado de emitir las series turcas, y con bastante acierto. Solo hay que recordar el fenómeno Erkenci Kuş y todo el revuelo que se montó en torno a Can Yaman, su protagonista. Sin embargo, Mediaset está anunciado para "muy pronto" una noche especial con el estreno de Love is in the air y sospechamos que utilizará esta serie para subirse al carro que puso en marcha Antena 3 con Mujer.

Así es 'Love is in the air'

Love is in the air gira en torno a Eda, una chica que trata de terminar sus estudios de arquitectura en el extranjero cuando Serkan, uno de los empresarios más apuestos de Estambul, aparece en su camino y se produce un flechazo que lo cambia todo. Eso sí, surgirá un amor 'por contrato' que les traerá más de un problema...