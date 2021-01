La decisión que José Mota ha tomado después de que Juan Muñoz le acusara de ser mala persona

No queda nada del que fuera uno de los dúos cómicos más famosos de todos los tiempos. Ni siquiera una lejana amistad. José Mota y Juan Muñoz, exintegrantes de Cruz y Raya, acabaron muy mal y prueba de ello son las declaraciones que Juan lanzaba el pasado día 5 de enero contra el que fuera su compañero.

En una entrevista para la revista Semana, el cómico Juan Muñoz despellejaba a Mota, expresando sin tapujos lo que opinaba de él y mostrándose muy dolido por no haber recibido su pésame tras la muerte de su madre. "No puedo aguantar más, he callado muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes", decía del que fuera su amigo y compañero.

Estas declaraciones han sido una sorpresa para el gran público y parte de la prensa, pues se desconocía que tuvieran una mala relación.

Varios días después de que se extendiera la polémica, José Mota todavía no se ha pronunciado. Y esta es, precisamente, la decisión que ha adoptado: "pasar página" y no contestar, según ha informado esta misma revista. Incluso tras haberle tildado de "rencoroso" y "prepotente", parece que Mota no tomará partido.

El humorista y actor sigue centrado en su trabajo y no planea hacer declaraciones sobre su relación con Juan. De hecho, hace tan solo un par de días actualizaba sus redes sociales con un gag sobre la Cabalgata de Reyes, pero ninguna mención a la controversia de la que hemos sido testigos esta semana.

Lo cierto es que resulta muy triste ver cómo dos personas que han hecho reir a un país durante tantísimos años no guarden una relación cordial y amistosa.

Por suerte, siempre nos quedará la hemeroteca.