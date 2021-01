María Pedraza y Jaime Lorente vuelven a vivir una nueva oleada de rumores de ruptura

Jaime Lorente y María Pedraza forman una de las parejas más cute del cine español. Vimos a ambos coincidir en series de tanta audiencia como La casa de papel y Élite. Hace dos años que comenzaron su relación y aunque la han llevado con un gran hermetismo y con la máxima discreción posible, lo cierto es que no se han librado de los comentarios sobre cómo les van las cosas.

En los últimos días han crecido los rumores sobre una posible ruptura entre ambos. Y los titulares en torno a esta noticia no sólo se han difundido en nuestro país sino también en prensa internacional donde se aseguran que ya no están juntos desde el pasado 12 de diciembre. Eso nos haría pensado en una Navidad por separado y en un inicio de año como solteros.

De hecho, se afirma que ella ya se ha llevado sus cosas de la casa del actor. Se han dejado de seguir en redes donde, precisamente, son muchos los que han dado por cierta la ruptura y no han dudado en expresar la tristeza que les produce.

María Pedraza y Jaime Lorente han roto. La pareja heterosexual más guapa de mi Instagram ya no están juntos... yo que hago ahora? Me mato? — Jason Andrés (@jasonandresdlz) January 4, 2021 Me estaba haciendo la cabeza de imaginarme que seguían juntos cuando en realidad en el fondo sabía que se habían dejado, eran muchas cosas las que no cerraban. Es muy triste q María Pedraza y Jaime Lorente lo hayan dejado. Hoy muchos fans tienen el corazón roto. Los acompaño❤️ — Jaime Lorente & María Pedraza💙 (@LorentePedraza) January 4, 2021 Kim Kardashian se divorcia y María Pedraza y Jaime Lorente lo dejan, que fuerte empieza el 2021.. — jennu (@jennuffi1) January 7, 2021 q Jaime Lorente y María Pedraza han roto????? no merezco 💔💔 — Isabel (@isabelgrcrmr) January 6, 2021 no me creo que jaime lorente y maría pedraza lo hayan dejado — Aarón (@aaronillescass) January 6, 2021 Se ha confirmado la ruptura de Jaime Lorente y María Pedraza de luto le encuentro, encima dicen que los dos lo están pasando fatal, llorando. — 𝐢𝐝𝐢 🧚🏻‍♀️☢️ (@wildestidi) January 4, 2021

Centrados en el trabajo

Como es habitual en ellos, no se han pronunciado al respecto y, todo apunta a que no lo harán. De momento, se les ha visto muy centrados en sus trabajos. Él está promocionando El Cid donde ha participado no sólo como actor sino también en su banda sonora.

Ella, ha estado centrada en la promoción de El verano que vivimos, la película en la que compartió rodaje con Blanca Suárez y Javier Rey.

No es la primera vez que se habla de ruptura en esta pareja. En octubre de 2019 ya se habló de una primera crisis que les habría llevado a separarse. El tiempo demostró que seguían juntos y que los rumores no eran ciertos. ¿Ocurrirá lo mismo en esta ocasión?