David Bustamante aclara los rumores en torno al posible embarazo de Yana Olina

David Bustamante seguramente jamás se hubiera imaginado que su seflie navideño junto al árbol (mascarilla con renos incluida) iba a dar tanto de que hablar. La razón no fue, ni más ni menos que un pequeño despiste para el cantante o, simplemente una foto tan natural y espontánea que no cayó en la cuenta de que bajo el árbol de Navidad había unos pequeños patucos de bebé.

Como era de esperar, las redes se incendiaron tan pronto como sus seguidores se dieron cuenta. ¿estaba Yana Olina embarazada? ¿Acaso Bustamante iba a darle otro hermanito o hermanita a Daniela, además del que ya viene en camino por parte de Paula Echevarría?

Pues bien, ante tanto revuelo el ex concursante de Operación Triunfo ha querido dejar muy claro que, al menos por el momento, la bailarina y él no están pensando en ampliar la familia. Pero, ¿entonces qué significaban esos zapatitos entre medias de la decoración navideña? Tal y como el mismo cantante ha confesado a los periodistas, él no va a ser padre, ¡sino que va a ser tío! "No, no, qué va. La que está embarazada es mi cuñada. Voy a ser tío no padre", se sinceraba David Bustamante dejando además bastante claro que, por el momento, no tiene intención alguna de repetir la experiencia de la paternidad: "Ya lo soy, de momento no me ha dado por eso", respondía tajantemente.

Así que, por mucha pena que les haya causado a sus fans, todo apunta a que Yana Olina no se unirá, al menos por ahora, a la lista de famosas que se convertirán en mamás durante este recién estrenado 2021. Aunque, sí que contarán con un nuevo bebé en la familia.

Dejando a un lado los rumores sobre este supuesto embarazo con el que seguro que David Bustamante y Yana Olina no dieron crédito, el cantante está trabajando en un próximo que verá la luz este año, así como en mantener a raya los problemas que confesó haber tenido en relación a su alimentación. De hecho, Bustamante ha afirmado estar muy feliz porque ha conseguido mantener su peso a pesar del paso de las fiestas, además de estar cuidando su estado de salud acudiendo a un nutricionista.