Olivia Rodrigo es, como muchas de nuestras artistas favoritas, una chica Disney. La actriz estadounidense nacida el 20 de febrero de 2003 tal vez te suena de su aparición como Page Olvera en el programa Bizaardvark o como Nini Salazar-Roberts en High School Musical: The Musical, The Series. También a lo largo de su carrera interpretativa en New Girl y An American Girl: Grace Stirs Up Success.

Ya conocíamos sus dotes musicales por su papel en High School Musical, en las que canta All I Want y Just For a Moment. Un proyecto al que le tiene especial cariño y el que confía: “Las historias que contamos son muy importantes y la visibilidad que dan a personas de color y la comunidad LGBTQ es increíble”, contaba ella en una entrevista a Glamour.

‘drivers license’

Y aunque le encanta ese trabajo musical, nunca habíamos visto su faceta como vocalista hasta ahora, con su debut llamado drivers license que ha salido adelante con la ayuda de Interscope y Geffen. Como todo este año 2021 y 2020, tuvo que anunciarlo de forma digital con un premiere en vivo que más tarde subió a Youtube, visible para todos sus seguidores.

Olivia Rodrigo, la nueva promesa pop que debuta tras ser una chica Disney con ‘drivers license’

Rodrigo se posiciona como una promesa del pop, que calará hondo en la generación más joven con esta canción de desamor acompañada de bella percusión. “Gracias a Daniel Nigro por ser mi persona favorita con la que crear música y por escucharme mientras me lamento por chicos innecesariamente en el estudio”, escribía ella en un post de agradecimiento a su equipo.

Este tema parece ser el adelanto a su nuevo EP que verá la luz más avanzado el año. Unas canciones que hizo gracias al tiempo libre por la cuarentena en las que veremos mucha verdad, vulnerabilidad y sentimiento. Además de un dominio a los instrumentos, piano y guitarra, sobre todo.

Influencias

Puede que este estilo sea un reflejo de su gran referencia, Taylor Swift, a la que en su Instagram ha llamado “mamá” además de Lorde, que denomina como “su presidenta”. Dos artistas femeninas que pueden influir la narrativa de esta joven artista. Fiona Apple, Phoebe Bridgers y Jack White también entran en la lista de referentes para ella.