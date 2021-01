La historia de desamor detrás de ‘drivers license’, el nuevo éxito de Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo, la nueva promesa musical que ha conseguido en días, lo que otros artistas consiguen en años. Debutando con su tema drivers license, esta artista ha conseguido enamorar a muchos oyentes, superando en listas internacionales a The Weeknd con su Blinding Lights e incluso a Bad Bunny con DÁKITI y por lo tanto alcanzando el número uno.

Esta es una historia de desamor que tiene sus orígenes en High School Musical: The Musical, The Series en la que ella interpreta a Nini Salazar-Roberts, un proyecto en el que conoció a Joshua Bassett con el que mantuvo una relación hasta la cuarentena. La canción trata de lo destrozada que ella estaba después de que él pasase de página en tan poco tiempo.

Parece, como se puede ver en redes sociales, por una nueva relación con Sabrina Carpenter, una actriz y cantante estadounidense que te sonará de The Goodwin Games o del programa de Disney Girl Meets World. Además, en la canción de Rodrigo, ella cambia un pequeño detalle que sobre la chica. En un principio dice que es ‘morena’ y luego corrige a ‘rubia’. Una palabra que ha confirmado aún más la narrativa.

“Cuando creé drivers license estaba pasando por una ruptura que era muy confusa y muy polifacética. Poner todos esos sentimientos en una canción hizo que todo fuese más simple y claro, al final del día creo que ese es el verdadero objetivo de componer. No hay nada como sentarse al piano en mi habitación y escribir una canción realmente triste. Es mi cosa favorita en el mundo”, comunicaba la artista.

Taylor Swift reconoce su talento

Rodrigo se ha declarado, desde el principio, fan incondicional de Taylor Swift. Cuando empezó a entrar con este single en las listas, se posicionó detrás de temas de la veterana (que luego superó), hito que compartía orgullosa en redes. Swift respondía con este comentario: “Yo digo que eres mi bebé y que estoy muy orgullosa de ti”.

Unas palabras cómplices, pero no las primeras. Anteriormente la cantante de It’s Time To Go había comentado en una de sus publicaciones que tenía mucho talento y le daba las gracias por la actuación ofrecida.