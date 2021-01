Yotuel: “Si Orishas vuelve o no solo Dios lo dirá, pero ahora tengo el foco en mi carrera”

Yotuel Romero (La Habana, 1976) lleva más de dos décadas en la industria de la música. El artista cantando con el grupo Orishas desde finales de los noventa.

Durante estos veinte años encima de los escenarios, Yotuel ha tenido tiempo para hacer de todo: desde protagonizar una de las series más exitosas de España como lo fue Un paso adelante hasta componer para artistas de la talla de Ricky Martin.

En lo personal tampoco le ha ido nada mal y desde hace quince años está con Beatriz Luengo, con quien no solo ha formado una familia preciosa que está esperando a su segundo bebé en común; también se han convertido en un tándem profesional perfecto que ha montado su propio sello discográfico.

Esta semana, Yotuel ha lanzado el primer avance de su carrera en solitario: Rebelde. Se trata de una canción que ha compuesto junto a Luengo donde homenajean aquel temazo de Jeanette de finales de los setenta: Soy Rebelde.

Para la ocasión, además de contar con la voz de Luengo, Yotuel ha colaborado con Omar Montes, uno de los artistas con más streams en España.

En LOS40 hemos querido halar con el artista sobre esta nueva etapa en solitario, en qué punto se encuentra el grupo Orishas en este momento y con quién colaborará en su nuevo disco: Renacer.

Pregunta (P): Os habéis salido con Rebelde, ¿en qué momento decidís samplear el clásico de Jeanette y darle un toque urbano?

Yotuel (Y): Mira, te cuento. No es un sample. No sampleamos la original, sino que hacemos un guiño y tomamos la frase de la original y la completamos con otra. Yo vengo de un movimiento urbano que nació sampleando y es algo muy normal. Es una parte creativa esencial en el mundo del hip hop. Quería en esta nueva etapa mía seguir siendo fiel al movimiento urbano del que vengo. Esta canción cuando la empezamos a componer Bea y yo, nos dimos cuenta de que significa mucho en nuestra vida.

P: ¿La canción de Jeanette tenía algún significado entonces para vosotros?

Y: No la canción, sino lo que dice. Esta canción cuando salió no habíamos ni nacido, pero sí es cierto que lo que dice. Yo creo que los dos íbamos por el mundo como rebeldes, pero cuando nos encontramos el uno con el otro fuimos el antídoto. La canción habla sobre ese antídoto que es ser amado en libertad. Creo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos una relación tóxica o pasamos por una situación mala. Cuando llega a tu vida algo que te libera sientes esa liberación. Eso es el antídoto.

P: Parece además que ese antídoto viene a cuento. Podría ser hasta una metáfora de la esperadísima vacuna tras el año que hemos vivido.

Y: Totalmente. Ahora, más que nunca, el mundo necesita un antídoto. Hay que apagar esa rebeldía que tenemos ahora y que no nos permite creer en nadie ni en nada. Vamos al libre albedrío sin respetar las normas ni la democracia. Creo que es hora de tomar ese antídoto que nos haga sentirnos bien.

P: ¿En qué momento se suma Omar Montes a la ecuación?

Y: Yo quería hacer como un homenaje a España. Yo le debo mucho a este país y me siento español además de cubano. Es mi segunda patria. España me hizo a mí una carrera solida como artista. Por eso yo quería que mi primera canción en solitario tuviese un marco que sonase muy made in Spain. Le dimos un toque de flamenco y buscamos un director español. Me faltaba un rapero que, sobre todo, sonase a esa España que más me gusta. Esa que suena más gitana, más de barrio… Como soy yo. Yo vengo de la rumba. A mí me encantaba Omar y me puse en contacto con él. Le llamé y le conté la idea de la canción. Me sorprendió mucho la parte suya, sobre todo una frase que dice “Baby, te quiero. Yo sé que se acabó, te hizo llorar otra vez”. Esa fragilidad me tocó un poquillo. Esa frase la he utilizado muchas veces en mi vida frente a situaciones y me enganchó. Estoy muy contento con el resultado.

Yotuel vestido de blanco / Foto cedida por Yotuel

P: Yotuel, el tema es tuyo, pero Bea y Omar cantan más que tú. ¿Es importante ceder protagonismo en las colaboraciones?

Y: Yo no tengo problema con el protagonismo. Me encanta como ha quedado la canción. Me gusta sus voces y si la canción está bien así, me gusta. Al contrario, me encanta que la gente no eche de menos que salga yo. Yo disfruto. No tengo ego cuando las cosas salen bien. Además, la canción empieza con Bea. Fue ella quien empezó a componer la canción. Yo tengo muchas canciones escritas ya como solista, pero entonces vi a Bea cantando esa canción al piano y creando este coro y dije "esta es mi canción". Ella me dijo entonces que para mí. Cuando en la vida no tienes ego, entonces todo te sonríe. El ego te limita muchas cosas.

P: Al final lleváis quince años juntos, tanto sentimental como laboralmente, ¿ha cambiado mucho vuestra forma de trabajar en el tiempo?

Y: Para nada. Bea y yo somos un equipo. De hecho, esta canción sale bajo el sello discográfico que tenemos Bea y yo. Somos como Beyoncé y Jay-Z. Somos esposos, pero también negociantes. Tenemos un sello discográfico y cuando salgo de casa ella es mi socia en el negocio. Yo apoyo el empoderamiento de la mujer y me encanta apoyarme en Bea por toda la experiencia que tiene y el talento. Yo tengo una esposa que es una fiera.

¿Punto y seguido para Orishas?

P: Yotuel, ¿entonces en qué punto se queda Orishas ahora que empiezas a lanzar música en solitario?

Y: Yo estoy muy enfocado ahora en mi carrera como solista. Cada cual de Orishas va a llevar su carrera como solita. Creo que el Covid vino también para replantearnos muchas cosas. A mí me hizo pensar en mi disco nuevo y a componer música que sonaba más a Yotuel. Ahora mismo Orishas ha quedado en un segundo plano. De momento mi enfoque es mi carrera y estoy muy ilusionado.

P: ¿Pero entonces volveréis en un futuro?

Y: Sí, bueno. Yo creo que la vida lo dirá. Nosotros nos hemos tomado un espacio bastante amplio. Hasta finales de 2023 para que cada uno esté libre y sin presiones. Creo que esto no es solo un disco que estoy haciendo entre que Orishas y yo volvemos. Esto es de verdad. Yo necesito un espacio y un tiempo para dedicar a mi carrera. Si Orishas viene o no viene solo Dios lo dirá. Pero ahora mismo, los tres tenemos el foco en nuestras carreras.

P: ¿Ya tienes muchas canciones compuestas entonces?

Y: Sí, tengo muchas. Además muchos amigos míos me están llamando para participar en el disco. Tengo un tema con Rozalén que está bello, tengo otro tema con Reik que está increíble y con varios artistas más. Pero no voy a desvelar mucho porque son sorpresas. Ahora mismo mi prioridad es Yotuel y me enfoco en ello.

P: ¿Va a ser un álbum o serán singles?

Y: Sí, va a ser un disco y tengo ya el nombre: se llama Renacer. Quiero sacar un disco con ritmo urbano, pero clásico. Quiero cuidar la carrera mía como cuidé la de Orishas.

P: ¿Entonces Rebelde es solo el principio de lo que está por venir musicalmente?

Y: Cuando empiezo a escuchar la canción con los ojos cerrados y me remontó a quién fue mi antibiótico de la vida, el tema se convierte en un mantra. Creo que la canción tiene muchos matices que cuando la gente se ponga a escucharla detenidamente va a hacer mella. Hay mucha verdad. De hecho, la frase de “quiero que me rompas la camisa a mí y perdernos en un viaje hasta La Habana” es algo que le dije a Bea cuando nos conocimos.

¿Qué esperás de este 2021?

Y: Lo más importante que espero de este 2021 es salud en nuestro planeta.

