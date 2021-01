Nicki Minaj tendrá que pagar medio millón de dólares por culpa de Sorry

Nicki Minaj ha comenzado 2021 teniendo que pasar por caja. Según informan varios medios musicales especializados en Estados Unidos, la rapera habría aceptado un acuerdo amistoso extrajudicial por el que tendrá que pagar casi medio millón de dólares por culpa de Sorry.

Todo comenzó en 2018 cuando la solista grabó este tema en el que colaboró con Nas y que incluía un claro fragmento de Baby can i hold you de Tracy Chapman a modo de sample. En un tuit eliminado por la rapera, dejaba claro que no tenía ni idea de que había sampleado "a la leyenda Chapman", por lo que pidió permiso para que su canción se pudiese publicar. Pero Nicki lo dejó claro en un siguiente mensaje: "La hermana ha dicho que no".

Pero la cosa no terminó en ese rechazo ya que posteriormente el tema fue filtrado y sonó en todos los rincones del planeta. Esto fue lo que llevó a la cantante a presentar una demanda por infringimiento de copyright en febrero de 2019.

A mediados del pasado año, Nicki Minaj obtuvo una victoria parcial cuando una jueza determinó que no había existido violación de los derechos de autor. Pero tras el recurso, el equipo jurídico de la intérprete le habría recomendado aceptar la oferta económica realizada por los abogados de Tracy Chapman.

Sorry iba a aparecer originalmente en el álbum Queen que se publicó en 2018 pero finalmente la compañía discográfica y la propia artista decidieron que no formara parte de ese trabajo al no contar con la autorización de la autora. Una decisión que ha ahorrado miles de dólares a Nicki. Porque aunque la canción se filtró por culpa de Funkmaster Flex, no existió una difusión comercial por parte de la de Trinidad y Tobago.