WISIN explica su nuevo proyecto, LOS LEGENDARIOS, en LOS40 Urban

El puertorriqueño Wisin, uno de los padres del género urbano, ha charlado con LOS40 Urban sobre el éxito de Mi Niña, su recién creado sello discográfico y lo que está por venir con Los Legendarios.

Su nueva canción con Myke Towers, Mi Niña, está causando sensación en España. Sin embargo, cuando los artistas crean una canción, pocas veces tienen la sensación de estar haciendo historia. Así es como nos lo cuenta Wisin, con toda la humildad.

"Cada vez que los artistas entramos al estudio a hacer un tema o un proyecto jamás pensamos que el éxito va a ser rotundo. Solamente hacemos lo que amamos, somos honestos", contaba el cantante y productor a Sergio Labrador en LOS40 Urban.

Pero sí hay un momento en el que sabes que puede pegar fuerte. Ese momento ahá es, como define el propio Wisin: "Cuando escuché el tema terminado entendí que tenía un sonido muy interesante, que podía ser muy efectivo y que la gente se lo podía disfrutar".

El primer paso para hacer cosas grandes es atreverte a creer en ti

Su nuevo proyecto: La Base

Como creador todoterreno, Wisin ha querido explorar otros derroteros artísticos y recientemente ha creado La Base, un sello discográfico propio con el que pretende dar impulso a nuevas figuras de la música urbana, a gente que no tiene los instrumentos o los recursos de los grandes pero que sí tiene algo fundamental: el talento. Como explica Wisin a LOS40: "Pensé que podía ser una herramienta para muchas personas que allá en el barrio tienen talento y no encuentran cómo llegar a hacer cosas grandes en la música". Y Wisin incide: "La Base no es solo una discográfica, es una herramienta más para hacer cosas grandes por la música".

Los Legendarios, nuevo material

Dentro del portfolio de proyectos con germen en La Base, Wisin ya ha anunciado que muy pronto podremos escuchar a Los Legendarios, los productores in house de La Base. "En principio, el disco estaba previsto para salir en noviembre, pero tras varios ajustes de producción, decidimos salir la tercera semana de enero de 2021", cuenta el artista.

Este álbum contará con veinte canciones y como dice Wisin: "Está todo el mundo". Está Yandel, Will i am de The Black Eyed Peas y muchos más ídolos del sonido urbano. "El disco es increíble y quiero darle las gracias a Sech, Nicki Jam, Reik, Ozuna, Rauw Alejandro, Luis Fonsi, Carlos Vives, Don Omar...", ha contado Wisin.

El consejo de Wisin

"Mucha gente ahí fuera tiene mucho talento y no se atreve. Yo creo que el primer paso para hacer cosas grandes es atreverte a creer en ti", ha dicho Wisin a LOS40 Urban.

Wisin, ¿en España en 2021?

El artista está muy agradecido por todo lo que está pasando en España con su canción Mi niña y tiene muchas ganas de visitar nuestro país para ofrecer algunos shows. Sin duda, está en sus planes y así lo ha afirmado a LOS40 Urban. "Si Dios lo quiere en 2021, a finales, deberíamos estar en España. Es una de mis prioridades".