Dua Lipa cambia de look y divide a sus seguidores

Dua Lipa ha decidido comenzar el 2021 por todo lo alto. Y no, no solo nos referimos a su escapada a Tulum, en México. La británica ha decidido también cambiar su look.

Es probable que lo que luzca sea una peluca, pero sus seguidores no han tardado en celebrar que ahora luce una melena corta y rubia. "Año nuevo, misma yo. Lo siento", dice Dua en la descripción de las imágenes que ha compartido. Unas imágenes en las que aparece sosteniendo un cigarrillo.

Y es que si hay algo en lo que la mayoría de sus fans coinciden es que todo cambio de imagen le favorece. "Le queda todo bien a esta mujer. Enamorado estoy", dice un usuario. Aunque hay otros que no han podido evitar aconsejarle dejar de fumar, pues aseguran que es perjudicial para su salud.

Otros han bromeado al respecto de este look, comparándola con Bárbara Rey o Tokio, el personaje que Úrsula Corberó interpreta en La Casa de Papel.

Sea como sea, lo que está claro es que Dua Lipa siempre revoluciona las redes sociales con cada uno de sus movimientos. Ésta es la razón por la que ha decidido distanciarse de ellas y dejarlas en manos de profesionales.

Y a ti, ¿qué te parece el nuevo look de la británica? ¿Crees que le favorece más el rubio o el moreno?