Tras Cristina Pedroche, Tamara Gorro, Paco León o Paz Padilla deciden quitarse la ropa en la nieve

Este ha sido el fin de semana de la gran nevada en la capital de nuestro país. Las redes sociales se han llenado de todo tipo de imágenes en la nieve. Como muchos han señalado, “año de nieves, año de bienes”, y falta que hace en este 2021 después de un año tan duro como el que hemos dejado atrás.

Así que, ante esta esperanza, nada como celebrar lo bueno que está por llegar, y la oportunidad que nos ha dado la meteorología de disfrutar de una nevada sin precedentes. Sí, sabemos que Filomena ha dejado muchos destrozos y momentos agónicos, pero somos de quedarnos con lo bueno.

Cristina Pedroche era una de las primeras en impactar con su foto en la nieve. Decidía quitarse la ropa y posar en una de esas posturas de yoga a las que nos tiene acostumbrados. Debe ser la concentración la que le permitió aguantar las bajas temperaturas para hacerse la foto. Y, además, ha creado escuela.

Paz Padilla, en albornoz

Muchos otros después que ella, también han optado por quitarse la ropa para disfrutar de la nieve con la piel. Paz Padilla ha disfrutado de este finde excepcional y eso que se le ha caído el techo del garaje. Aun así, ha disfrutado como una niña y no lo ha hecho sola.

Se ha rodeado de los suyos, entre los que se encuentra Xoan Viqueira, el ex de David Valldeperas, el director de Sálvame. Se han puesto el albornoz para jugar un poco aunque no han pasado de las palabras, al final, lo de quedarse desnudos, desnudos… como que no.

Pero se han echado unas risas y, lo mejor de todo, han conseguido que otros se echaran también unas risas.

Alejandro Sanz: 📌🎈😂

India Martínez: 😂😂😂😂 que buenoooo

Tamara Gorro: Jajajajajajajajjajajaj

Pitingo: 😂😂😂😂😂😂

Anita Matamoros: 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Paco León, en su línea

Uno de los actores españoles con más afición a quitarse la ropa en las redes sociales es Paco León. En esta ocasión, no ha seguido los pasos de Cristina Pedroche al pie de la letra. Vamos, que no se ha desnudado del todo, sino que se ha quedado en ropa interior y ha salido a la terraza.

“Parece que está nevando...🥶❄️⛄️”, escribía junto a la imagen que también ha recibido comentarios.

India Martínez: Diosss que pasada!!! Y la nieve también ! 😚😘😘

Tamara Gorro: Ahora otra sentado en la silla jajajajjajajajajjajajsh

Juan Avellaneda: 🔥🔥🔥🔥🔥

Inma Cuesta: 🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Tamara Gorro, al desnudo

Si Paz Padilla y Paco León no se han decantado por quitarse la ropa del todo, Tamara Gorro no lo ha dudado. Desnuda del todo, de espaldas y con una tela transparente cubriéndola. “❄️NI EL FRÍO SE ME RESISTE❄️#mamamolona #nieve #maravilla #👑”, escribía junto a la fotografía.

Lo que está claro es que este va a ser un fin de semana inolvidable para muchos.