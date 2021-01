Ana Fernández y Gisela se convierten en Elsa de ‘Frozen’ gracias a Filomena

“Let it go, let it go, can't hold it back anymore…”, han cantado miles de personas este fin de semana imitando a la famosa Elsa de Frozen entre tanta nieve. Y es que este fin de semana ha caído una nevada histórica sobre gran parte de España y son muchos los que se han acordado del reino congelado de Arendelle y de la famosa princesa Disney.

La actriz Ana Fernández ha sido una de ellas. La protagonista de Las chicas del cable ha aprovechado el paisaje blanco para ponerse su vestido de Elsa y salir a hacer un muñeco de nieve. Lo mejor de todo es que no lo ha hecho sola, sino con su hermana María Fernández. Mientras que la famosa actriz se ha convertido en Elsa, la reina de las nieves; su hermana se ha convertido en la princesa Anna. ¡Y no puede quedarles mejor estos roles!

Ana ha compartido una instantánea del momento en el que aparecen haciendo su propio Olaf (el muñeco de nueve que acompaña a los dos hermanas princesas en sus aventuras) con estos magníficos looks.

Con una larga trenza rubia, un vestido largo con una rebeca, Ana ha improvisado el look de la famosa princesa de Disney. Por su lado, su hermana ha cogido una chaqueta negra, una falda de tubo y una manta roja para hacer de capa y…pum, se ha convertido en Anna. Vamos, que no hace falta acudir a las tiendas para convertirse en estos famosos personajes.

“El frío a nosotras nunca nos molestó. Suéltalo, suéltalo”, ha empezado a escribir la actriz junto a las imágenes que ha compartido haciendo referencia a la versión en castellano del tema Let It Go.

“María Fernández y yo cerramos el fin de semana histórico como Elsa, Ana y Olaf”, ha continuado escribiendo la actriz. ¡Y es que las formas de disfrutar de la nieve durante estos días no ha dejado de sorprendernos!

Gisela se convierte en Elsa una vez más

Tampoco ha querido perder la oportunidad de convertirse en Elsa su voz en castellano: Gisela. La cantante, que dobla al famoso personaje en las canciones de la versión en español, ha sacado su vestido azul de princesa de las nieves, se ha peinado una trenza lateral y ha salido a la nieve para hacer su propio posado.

Tal y como asegura la ex triunfita llevaba bastante tiempo queriendo hacer esta sesión de fotos. ¿Y qué mejor momento de hacerla que con la nevada del siglo?

“El frío a mí nunca me molestó. Pasa las siguientes fotos para ver qué se oculta debajo de la capa. Hace tiempo que quería hacer esta sesión de fotos y ahora la nieve ha venido hasta mi… espero que os quedéis helados”, ha escrito junto al post.

Sin duda, Elsa se ha convertido en el disfraz del fin de semana. ¡Y no nos extraña!