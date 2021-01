Así es el ambientador de 1,80 euros de Mercadona que unos aman y otros odian

Mercadona lo ha vuelto a hacer. Después de conquistar a sus clientes más fieles con el spray 70% de alcohol pefumado, la cadena de supermercados de Juan Roig ha lanzado un nuevo producto que ha generado controverisa entre los españoles o al menos eso se desprende de sus comentarios y reacciones en las redes sociales.

La popular cuenta de Instagram Novedades.Mercadona publicó hace unos días el que parece ser uno de los últimos lanzamientos de los supermercados valencianos: un spray ambientador con olor a caramelo que se vende por 1,80 euros y que hasta la fecha ha sido visto al menos en los establecimientos de Guadalajara.

El ambientador, que si se coloca descontextualizado bien puede confundirse con un producto alimenticio, pues en el bote aparece la imagen de un bizcocho recubierto de caramelo líquido, ha tenido una gran acogida en las redes sociales, pues los likes que ha conseguido esta publicación doblan los que han cosechado otros productos como el último yogurt líquido de Hacendado o la bebida de sidra que el supermercado añadió a su stock el pasado julio.

Sin embargo, en los comentarios puede verse cómo este ambientador de caramelo no convence de la misma manera a todos los clientes de la cadena: algunos lo aman y otros lodian. "Es una delicia, me encanta", ha indicado uno de los seguidores del perfil coincidiendo con varios que lo recomiendan encarecidamente asegurando que se trata de un olor que "huele de maravilla" e incluso calificándolo de elegante.

Sin embargo, para otros, este olor es demasiado dulce para sus narices. "No me ha gustado nada, mucho mejor el de vainilla que retiraron"; "No me gusta nada, es empalagoso"; "Mi madre lo tiene en su casa y no me gusta nada..."; "Me da miedito, ahora mismo hartita de la Navidad me da arcaditas pensar en olerlo", han sido algunos de los comentarios de sus detractores.

Y tú, ¿qué opinas sobre este olor? ¿Te atreverías a probarlo, o es demasiado dulce y empalagoso para tu nariz?