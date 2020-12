Ni cremas ni turrón: este es el producto de Mercadona que está trinfando esta Navidad

Algunos productos de Mercadona se han convertido en todo un éxito de ventas por su calidad o por la popularidad que han adquirido a través del boca a boca entre sus clientes. Sin embargo, este 2020 lo más reclamado en la cadena valenciana de supermercados de Juan Roig no están siendo las cremas como en 2019, cuando un serum de Sisbela se convirtió en el regalo estrella de la Navidad después de acumular 40.000 compras al día en los establecimientos de la marca de todo el país.

Este año, el producto estrella de la Navidad de Mercadona parece que está más adaptado a los tiempos de pandemia que corren. Eso sí, este 2020 no creemos que se trate de un artilugio para regalar, pues aunque Mercadona no ha dado cifras de venta por el momento, su nuevo spray con un 70% de alcohol perfumado puede haberse convertido en uno de los imprescindibles de su compradores o al menos eso se desprende de las reacciones de sus clientes más fieles, quienes han comentado mucho más y dado a me gusta a la publicación de este limpiador en redes sociales que a otras que presentan novedades de diversos tipos.

Según la popular cuenta de Instagram Mercadona.Novedades, lo novedoso este diciembre de 2020 viene de la mano del tamaño del producto de limpieza que ya era un éxito en la cada, pues hasta que no llegó el nuevo formato grande Mercadona solo distribuía este spray en tamaño bolsillo. Así, ahora, Mercadona vende el spray de limpieza de Bosque Verde (su marca blanca para este tipo de productos) en un formato de spray con pistola de 750 ml. Su precio es de 2,35 euros y sus funciones básicas son las de desengrasar superficies y objetos domésticos.

Otra de las novedades que están arrasando entre los clientes más fieles a Mercadona es el spray higienizante que la cuenta de Instagram publicitó a mitad de noviembre. En la misma línea que el spray que trifunfa en estas fechas, esta loción para las manos sin aclarado con un 80% de alcohol de Deliplus que se vende por 1,30 euros también acumula en su publicación casi el doble de likes que muchas otras dedicadas a productos de alimentación u otro tipo.

¿Qué se puede desinfectar con alcohol de 70º?

Tal y como recoge la Comunidad de Madrid en su portal de información sobre el coronavirus, con alcohol de 70º se pueden desinfectar de forma eficiente objetos personales como gafas, teléfonos fijos, móviles, teclados de ordenador, mandos a distancia o llaves, mientras que para eliminar el virus de superficies que se tocan con frecuencia como meses, sillas, escritorios, pomos de la puerta o grifos, lo mejor es utilizar lejía doméstica después de haber limpiado las superficies con bayetas húmedas.