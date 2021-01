‘Love is in the air’: Estas son las 5 claves de la serie turca que estrena Mediaset

El fenómeno de las series turcas no para de crecer en nuestro país. Series que se han ido estrenando en canales como Divinity o Nova y que ahora, han tomado protagonismo en los canales prioritarios.

Mujer e Hija han sido los dos grandes éxitos de Antena 3 que han dado muchas alegrías de audiencia a la cadena en las últimas semanas. Mediaset no se queda atrás y ha decidido estrenar este lunes Love is in the air. Si has visto la cadena este fin de semana habrás visto la gran campaña de promoción que le acompaña y es que apuestan fuerte por este producto.

Hemos podido ir viendo un episodio diario desde el pasado 2 de enero en Mitele PLUS, pero ahora llega en abierto. Una serie que llega precedida por el éxito obtenido en su país que ha convertido a sus dos protagonistas en auténticas estrellas. Tal ha sido el furor que ha causado que ya se han vendido los derechos a 40 países.

Las claves de un éxito anunciado

Aunque hay muchas razones a que apuntan que este será un nuevo éxito dej la cadena, aquí están las claves para tener en cuenta antes de ver el primer episodio.

#1. Estreno multicanal: La apuesta de Mediaset por este producto se entiende con el estreno que han programado. Podremos ver Love is in the air en Telecinco, Factoría de Ficción, Divinity, Energy y Be Mad. Cuatro se sumará al evento multicanal con la emisión de los primeros minutos del episodio.

#2. Historia: Una serie de corte romántico que nos cuenta la historia de amor entre Eda y Serkan. Ella es una joven optimista e impulsiva que ha visto truncado su sueño de completar sus estudios de arquitectura en el extranjero, y él es un ambicioso arquitecto y empresario. Sus caminos se cruzan de una manera imprevisible que les hace fingir un compromiso matrimonial previa firma de un contrato. Eso sí, no se soportan.

Nueva pareja romántica en Mediaset gracias a 'Love is in the air'. / Foto cedida por Mediaset

#3. Actores protagonistas: A ella, Hande Erçel, ya la hemos visto en nuestro país en Hayat: Amor sin palabras, que emitió Divinity y con la que ganó el Turkey Youth Award a la mejor actriz en 2017. Además de talento tiene belleza y, de hecho, fue Miss Turquía 2012.

Él es Kerem Bürsin, galardonado en 2017 con el premio al mejor actor en el Seoul International Drama Awards por su interpretación en Bu Sehir Arkandan Gelecek, que todavía no hemos visto en nuestro país.

#4. Personajes principales: Aunque como ocurre en estas series, siempre hay una pareja protagonistas, siempre hay alrededor otro grupo de personajes que participan de la historia. Estos son los que veremos en esta serie.

Eda Yildiz (Hande Erçel): Inteligente, honesta, bella y con talento: así es Eda, una joven que irradia optimismo allá donde va. Perdió a sus padres cuando era niña, pero a pesar de la tragedia se ha convertido en una chica optimista, feliz y muy sociable. Esta joven impulsiva y de buen corazón lleva años ayudando a su tía con la floristería. Esta labor ha desarrollado en ella su amor por las plantas y su deseo de convertirse en arquitecta paisajista.

Serkan Bolat (Kerem Bürsin): Su carisma, capacidad de trabajo y dedicación han permitido a Serkan incrementar el volumen de negocio de la compañía de su padre, logrando un gran éxito profesional. Es un reputado arquitecto obsesionado siempre con ganar, que se mueve como pez en el agua en el mundo de los negocios, que se arriesga y que sabe cómo aprovechar cualquier situación a su favor. El trabajo y el éxito son los grandes motores de su vida hasta que conozca a Eda.

Selin Atakan (Bige Önal): Amiga de la infancia de Serkan, Selin es una cirujana plástica de éxito. Su padre y el de Serkan, además de ser amigos, comparten a partes iguales la propiedad de la compañía. Nacida en el seno de una opulenta familia, es la persona que mejor conoce a Serkan. Cansada de esperarle, la joven decide comprometerse con Ferit, heredero de un emporio hotelero, suscitando entonces el interés de Serkan.

Ayfer Yildiz (Evrim Dogan): Cuando su sobrina Eda perdió a sus padres, Ayfer se convirtió en su única familia. Resolutiva, práctica y ambiciosa, Ayfer decidió hacerse cargo de la floristería de la madre de Eda tras su muerte. Esta mujer divertida, sincera y con carácter es también la mejor amiga y confidente de su sobrina.

Kaan Karadag (Ismail Ege Sasmaz): Dueño de una importante empresa constructora, Kaan Karadag es el mayor enemigo de Serkan. A diferencia del joven heredero de la familia Bolat, este hombre implacable está inmerso en oscuros negocios. Listo, arrogante y malvado, no duda en utilizar sus habilidades para lograr sus objetivos.

Engin Sezgin (Anil Ilter): El socio de Serkan es un joven incapaz de negarse a nada. Completamente opuesto a él, Selin es espontáneo y olvidadizo, una manera de ser que en ocasiones empeora las crisis empresariales. Aunque su carácter emocional afecta a sus relaciones con las mujeres, él trata de encontrar al amor de su vida.

Ceren Basar (Melisa Döngel): Tras conocerse en la universidad, Eda y Ceren forjaron una gran amistad. Bella y elegante, Ceren es miembro de una importante saga de abogados, profesión que ejercen con éxito sus padres, su hermano y otros miembros de su familia. Sintiéndose presionada, decidió estudiar Derecho, pero su gran sueño es poder convertirse algún día en diseñadora de calzado.

#5. Éxito en Turquía: Love is in the air llega precedida por un gran éxito en su país donde ha sido un auténtico fenómeno en televisión y en redes sociales. Desde su estreno fue TT el día de su emisión. Ha ayudado a que la actriz protagonista alcance 18 millones de seguidores en Instagram y él, 6 millones.