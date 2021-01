La razón que provocó que Mayim Bialik acabara en The Big Bang Theory

Mayim Bialik nos ha dado el último ejemplo de cómo la casualidad y el destino puede cambiarte la vida. La actriz ha confesado durante una entrevista con la revista People que pese al éxito que tuvo The Big Bang Theory, no fue esa la razón que la animó para participar en la serie.

La intérprete es graduada y doctorada en neurociencia pero a finales de la primera década del siglo XXI volvía a participar en pequeños papeles con los que complementar su sueldo como hiciera de estrella en su juventud dando vida a Blossom.

Con dos niños a su cargo, la oportunidad de contar con un seguro médico pagado fue una oferta irresistible por la que se lanzó al papel de Amy Farrah-Fowler. Según ha contado la actriz, todo iba a ser un papel secundario que poco a poco se fue haciendo cada vez más grande hasta convertirse en uno de los 6 protagonistas habituales.

"Después de conseguir mi doctorado, tenía dos niños y se estaba agotando mi seguro médico. Había estado enseñando neurociencia los últimos cinco años después de terminar mi carrera y pensé en conseguir un trabajo aquí o allá para poder obtener un seguro médico" ha explicado Mayim Bialik.

Un papel que iba a volver a cambiar su vida y a volver a llevarla a tiempo completo a los platós de televisión tanto como actriz como productora. Así lo demostró con The Big Bang Theory y así lo sigue haciendo junto a algunos compañeros de reparto como Jim Parsons con quien produce ahora mismo una comedia llamada Call me Kat.

Mayim Bialik confiesa que nunca antes había visto la serie, pese a lo cual se presentó al casting. Una circunstancia que como supimos después, siguió manteniendo después de formar parte de la serie. "Nunca he visto un episodio. No me veo en televisión. Nunca me he sentado y he visto algún capítulo de nuestra serie, nunca. He visto fragmentos en el set de rodaje cuando se los enseñan al público pero no, no me veo a mí misma. Vi escenas del último episodio pero yo estaba en él, ¿sabes?"