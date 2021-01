Dolly Parton entierra una canción en una cápsula del tiempo que se abrirá en 2045

Si hay un artista completamente incombustible, fiel al estilo con el que se dio a conocer, con décadas de carrera a sus espaldas, es Dolly Parton. La reina del country ha aparecido en una película esta Navidad y además fue noticia por ser una de las principales fuentes de financiación de la vacuna de Moderna contra el coronavirus.

Si hablamos de su legado, además de la música que podemos disfrutar, hemos conocido ahora que Parton quiere seguir siendo igual de trascendente en el futuro, y por ello se ha marcado una fecha en el futuro en la que quiere seguir sonando: 2045. Y como muy difícilmente podrá materializar un nuevo trabajo discográfico, ha optado por una curiosa opción: ha grabado una canción y la ha enterrado, de forma que solo podrá ser escuchada cuando llegue ese año.

En su libro Songteller: My Life in Lyrics, Parton narra cómo ha sepultado la grabación de una caja de madera que solo será posible abrir en 2045. Según las prpias palabra de la artista, el tema está enterrado en DreamMore, el resort que se encuentra en las inmediaciones del parque temático Dollywood de la artista. La misma Dolly ya habría pedido a su equipo de trabajo que se desentierre el material única y exclusivamente en 2045, pues en ese año se celebrará el 30 aniversario del resort.

La canción se escribió como una idea del departamento de marketing como promoción del lugar temático. Según relata Dolly Parton, el tema se realizó como una idea de su departamento de marketing como promoción para dicho establecimiento. "Ellos dijeron: 'Llevarás mucho tiempo muerta para cuando se abra'. Les dije: 'Bueno, tal vez no. Tendré 99. He visto a gente vivir más años que eso...'", comenta la cantante.

No obstante, tampoco está obsesionada por escuchar la canción. De hecho, no ha podido escuchar el corte y la producción final. "Es un poco raro que me pidieran que escribiera este misterioso tema. No sé si quiero vivir hasta los 100 años o no. Pero nunca se sabe.... Me está quemando por dentro que tengo que dejarlo allí. Es como enterrar a uno de mis hijos, ponerlo en hielo o algo así, y no estaré cerca para verlo devuelto a la vida", expresó la interprete de Here You Come Again.

Con 75 años cumplidos, Dolly Parton no está dispuesta a dejar de hacer música, y prueba de ello es s último disco, A Holly Dolly Christmas, un especial navideño que pudimos escuchar el pasado octubre. Ahora tendremos que esperar 24 años para comprobar qué hay dentro de esa cápsula del tiempo que la artista ha enterrado.