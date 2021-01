Sara Sálamo y la última confesión sobre su primer embarazo ha asustado a muchas de sus seguidoras

Sara Sálamo está disfrutando de los primeros días de su pequeño Piero que ya está en casa tras nacer el pasado 30 de diciembre. Como ya hizo con su primer embarazo, la actriz no ha dudado en compartir los más y los menos de este proceso de maternidad que implica tener un nuevo ser en tu vida.

Ya la hemos visto dar el pecho y declarar su amor incondicional por sus dos pequeños. Pero al margen de todas las maravillas que supone ser madre, Sara es de las que siempre ha apostado por hablar de la maternidad real, sin esconder sus sombras, su lado menos amable. Y es lo que ha hecho en las últimas horas en sus redes sociales.

Alentada por Lea Michele

Todo ha surgido a raíz de leer la noticia sobre Lea Michele, la actriz de Glee, que se convirtió en madre hace cuatro meses. Está en pleno proceso de recuperación, un postparto que está notando, entre otras cosas, en la caída del pelo. Ha publicado unas fotos en sus stories en las que se ve la cantidad de pelo que se le cae. “La pérdida de pelo postparto es REAL”, aseguraba.

Es un problema muy común que se suele dar más o menos al cuarto mes de dar a luz y se mantiene durante medio año más o menos. “Disfrutando del pelo largo mientras dure porque el corte de pelo bob de madre está a la vuelta de la esquina”, añadía.

Esta confesión le ha servido a Sara Sálamo para confesar que ella pasó por lo mismo con su primer embarazo. “Ole por ella. Yo me quedé absolutamente calva con mi primer hijo. Tanto fue así que en el rodaje de la última película que rodé, tuvieron que taparme algunas calvas con un spray 😳😰", admitía.

Ole por ella. Yo me quede absolutamente calva con mi primer hijo. Tanto fue así que en el rodaje de la última película que rodé, tuvieron que taparme algunas calvas con un spray 😳😰 https://t.co/ej3YNeb9eY — Sara Sálamo (@SaraSalamo) January 10, 2021

Tranquilizando a las embarazadas

Lo que no se sabe es si ahora volverá a pasar por lo mismo porque cada embarazo y cada postparto es diferente. “Con el segundo todavía no me ha pasado, pero veremos a ver... Dejadme disfrutar todavía del pelasssssso", añadía.

Su confesión parece que ha preocupado a algunas de sus seguidoras, sobre todo las que están pasando por el mismo proceso de ella o está a punto y ella no ha dudado en animarlas: “Embarazadas del mundo que me escribís asustadas… Tranquilas, que vuelve a crecer poco a poco”.