De Harry Styles a ‘Santería’: los 40 éxitos de la lista, vídeo a vídeo

Más allá del número uno de Lola Índigo, Danna Paola y Denise Rosenthal con Santería, que es además la subida más fuerte (cinco puestos), la lista de esta semana tiene otras cosas dignas de comentar. En el puesto de farolillo rojo está nuevamente Harry Styles con Watermelon sugar, y The Weeknd mantiene su doblete con In your eyes (#31) y Blinding ligfhts (37), esta última —que fue número uno—, récord de permanencia: nada menos que 51 semanas (casi un año) con nosotros. Ed Sheeran se ha marcado la entrada más fuerte (y única) con Afterglow, que ha irrumpido en el #28. Dua Lipa pierde su cuatriplete, después de que Physical haya abandonado el chart, pero se queda con un fabuloso triplete, lo mismo que Camilo. También podría hacer triplete el sábado próximo Aitana, que es candidata con 11 razones. En el vídeo de la parte superior, Tony Aguilar repasa las 40 posiciones clip a clip.