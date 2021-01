El muñeco de nieve de Cepeda revoluciona las redes sociales: “No siento las manos”

La nieve ha acaparado casi el 100% de los contenidos en cada informativo y medio digital. Y no es de extrañar, ya que pocas veces hemos visto un temporal como el de Filomena en diversos rincones de España.

El país se ha llenado de muñecos de nieve y otro tipo de creaciones que han demostrado, una vez más, que contamos con un increíble nivel de imaginación. Uno de ellos es Cepeda, que también ha compartido el resultado de estar un largo periodo de tiempo con nieve entre las manos.

"Os presento a Pepe, 72 años y todos los días en el gim. No siento las manos", dice el gallego en la descripción de la imagen. En ella vemos a lo que parece un hombre con músculos definidos, sentado en una silla y con una posición de reflexión. En su otra mano sujeta un cigarro.

Como era de esperar, Pepe ha disparado las risas en la red. Los seguidores del cantante han inundado de carcajadas y emojis riendo los comentarios de la publicación. Algunos, incluso, ironizan sobre el "parecido razonable" con el cantante.

Y es que si hay algo que caracteriza a la relación que el gallego mantiene con sus fans es la sinceridad y transparencia. Tan solo basta con repasar sus mensajes en Twitter para comprobar la interacción que ambos mantienen.

En cuanto a lo musical, lo último que escuchamos de nuestro protagonista es No Hablan Más De Ti, su colaboración con Julia Medina. Una canción que, como no podía ser de otra manera, nos regala una hipnotizante unión de voces con diferentes orígenes y mismo nivel de talento. Aunque Cepeda ha demostrado que, de no ser cantante, podría perfectamente dedicarse a la escultura en la nieve.