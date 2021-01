Una vez más Telecinco ha emitido ‘Pretty Woman’, ¿sigue teniendo audiencia?

Mediaset ha estrenado este lunes su primera serie turca en horario prime time en multicanal, incluido Telecinco. Una estrategia para intentar competir con el éxito que está consiguiendo Antena 3 con este tipo de series. Mujer e Hija se han convertido en su fenómeno de las últimas semanas y su rival no ha querido quedarse atrás.

Telecinco ha apostado por Love is in the air, una serie romántica que se estrenó el 2 de enero en mitele PLUS. Este lunes veíamos el primer capítulo en abierto y esta noche y la siguiente, repetirá.

Duelo de series turcas

Todos los programas de la cadena, incluidos los informativos, se han volcado en la campaña de promoción de esta nueva apuesta por la ficción. Aun así, en su primer día, los datos no le han acompañado. Lo tenía difícil porque tenía como gran rival a El Hormiguero. El programa de Pablo Motos logró un 20,5& de share y 3.681.000 de espectadores. Le siguió un nuevo capítulo de Mujer que alcanzó un 18,7% de share y 2.357.000 espectadores.

Eso dejó a Love is in the air con un discreto 7,3% de share y 1,336.000 espectadores. Una audiencia que influyó en la película que la cadena había programado para redondear una noche de romanticismo: Pretty Woman.

Una película de grandes audiencias

La historia protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts cumplió 30 años el pasado 2020. Aun así, sigue siendo un recurrente. Se estrenó en abierto el 2 de enero de 1994 en La1. En aquel momento consiguió un 55,6% de share y 9.223.000 espectadores.

Desde entonces se ha emitido en abierto hasta 36 veces, la última este lunes noche. Mediaset lidera el número de programaciones de esta película con un total de 19 pases. Hace cuatro meses ya pudimos verla en Telecinco. Entonces consiguió un 13,9% de share y 1.797.000 espectadores.

Anoche, la cifra bajó. Alcanzó un 9,5% de share y 1.336.000 espectadores. Las causas podrían ser la poca distancia desde la última emisión y la baja audiencia que le dejó la serie turca protagonizada por Hande Erçe y Kerem Bürsin.

Así que, si nos preguntamos si Pretty Woman sigue teniendo audiencia 30 años después no podemos más que decir que sí. Evidentemente, no con los mismos índicos que en un principio, pero casi un millón y medio de personas volvieron a verla anoche.