David Broncano y Paula Badosa rompieron y ahora ella habla de las fotografías que destaparon su relación

Hace 23 años nació en Nueva York Paula Badosa. Poco después se mudó a España donde ha vivido durante mucho tiempo en la costa gerundense, en el pueblo de Begur. Pronto se convirtió en una promesa del tenis, aunque las altas expectativas depositadas en ella casi acaban con su pasión por este deporte. Cayó en una depresión que casi le lleva a la retirada.

"Fueron momentos muy duros. Sirven para valorar ahora más las cosas. En su momento fui más inconsciente, no lo valoraba tanto. Sinceramente, mentalmente el miedo a recaer sigue, se me pasa por la cabeza. Pero estoy en un momento estable. Es importante tener un entorno estable, que te aporte toda la tranquilidad que en ocasiones tú no tienes por la presión que conlleva el tenis”, ha confesado en una entrevista con Mundo deportivo.

Superando las crisis

Finalmente se trasladó a Madrid, retomó su carrera y ahora aspira a subir escalones en el ranking que ahora la sitúa en el nº70. Tras una pretemporada entre Madrid y Marbella, empezó en Abu Dhabi (hizo octavos) y puso rumbo a Australia.

Deportista nata, últimamente también se ha hablado mucho de ella en el mundo de la prensa del corazón. El pasado septiembre salieron a la luz unas fotografías suyas junto a David Broncano, el humorista que presenta La Resistencia y compañero radiofónico en Cadena Ser.

Ahora, en esa misma entrevista, ha hablado de aquel momento en el que se hizo pública su relación sentimental: "No lo esperaba, en esto hay una diferencia radical entre Barcelona y Madrid". Fue una sorpresa para ella, sobre todo, dos días antes de comenzar el Roland Garros. “Mentalmente te desestabiliza un poco", ha admitido.

Tan solo dos meses después el humorista anunciaba su ruptura. Ahora, parece que la tenista se ha enfocado en el deporte. “La nueva Paula tiene más madurez, más enfocada a lo que quiere realmente, centrada en el tenis, que es mi vida desde pequeña. Y esto es lo que quiero ser”, ha asegurado.

Ya no se toma las cosas con la ansiedad de antaño y se muestra más tranquila para encarar este 2021 en el que también tienen grandes aspiraciones. “Estoy contenta, trabajando duro, mejorando todos los aspectos: físicos, tenísticos y mentales. Siempre hay cosas que mejorar. Obviamente, es un año importante para mí. Me gustaría subir más en el ranking, haciendo buenos resultados en torneos grandes”, ha anunciado.

Y lo hará sin David Broncano a su lado, por lo menos, no como pareja.