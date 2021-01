Úrsula Corberó supo cómo llamar la atención con sus fotos en la nieve sin necesidad de desnudarse

Filomena, además de un gran temporal de nieve y un caos generalizado en nuestro país, nos ha dejado un escaparate de tendencias que han lucido las celebs en busca de la imagen más original. En esta ocasión no vamos a hablar de desnudos, que han proliferado mucho en las últimas horas.

Vamos a centrarnos en ropa de abrigo, que es lo que tocaba con este frío. Y si hay uno que ha llamado poderosamente la atención ha sido el de Úrsula Corberó. La actriz de La casa de papel, ha salido a disfrutar de la nieve con un plumífero negro muy original diseñado con osos de peluche (en este caso de plumón) en la parte delantera. Una pieza de Benetton que cuesta 700 euros.

Lo ha combinado con un pantalón negro y una sudadera blanca con capucha. Sencillez frente a un abrigo muy llamativo y con el que no todo el mundo se atrevería. Con él ha disfrutado de la nieve como la que más. “Os quiero mucho, espero que esto no sea el fin del mundo”, escribía en sus stories junto a la foto que nos permitía ver su look.

Baile en la nieve

Salió a la calle con su chico, Chino Darín, que también publicó una foto de ambos disfrutando de la gran nevada. Igual que ella, iba abrigado al máximo, optando también por el negro. Y, en su línea, de buscar siempre el lado más original y artístico, además de nieve, dejó constancia de que en Madrid también nievan palomas… ya, suena raro, pero basta ver su foto para entenderlo.

El actor fue el encargado de grabar el vídeo en el que podemos verla interpretar otra de sus características coreografías al ritmo de una canción que dejaba claro cuál era su estado de ánimo.

Está claro que no olvidaremos fácilmente esta gran nevada.