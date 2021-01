Miguel Herrán rompe a llorar en Instagram y Úrsula Corberó se preocupa: “Ya no quiero hablar”

Miguel Herrán es uno de los actores españoles más exitosos de su generación. Con 24 años, el artista puede presumir de haber estado en dos de las series más exitosas de Netflix: La casa de papel y Élite.

A pesar de ser toda una estrella de la pequeña pantalla, Miguel tiene los pies en el suelo. El actor ha demostrado siempre una gran naturalidad en sus redes sociales. No solo ha querido compartir anécdotas con sus seguidores y seguidoras paranormales, también ha hablado de sus inseguridades, haciendo ver que ni el dinero ni la fama dan la completa felicidad.

Ahora, Miguel ha vuelto a sorprender a sus más de 13 millones de seguidores con tres imágenes donde aparece llorando. El joven, que ya ha compartido publicaciones de este tipo, ha querido subir unas fotos donde aparece en un momento vulnerable de su vida. Y es que no todo son risas en el día a día de una estrella.

Con tres selfies donde vemos las lágrimas de Herrán salir de los ojos, el joven ha preocupado a sus fans y amigos con las siguientes palabras: “6 días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona”,

El joven ha compartido dos fotos de los distintos momentos que ha vivido durante la última semana: “1. 📸 Primer día nada más recibir la noticia de que me tenía que quedar en casa. Triste, pero contento. Dominando las emociones. 2.📸 día 6. No soy capaz de controlar absolutamente nada”.

El joven lleva más de una semana encerrado en casa sin poder salir ya que estuvo en contacto con un caso de coronavirus y tiene que hacer confinamiento. Para terminar, el joven ha asegurado que se encuentra bien y que solo es una reflexión que quería compartir con todo el mundo. “Y así también veis algo en Instagram que no sea la nieve”, ha terminado diciendo.

Preocupaciones de sus amigos y compañeros

Pero estas imágenes no solo han llamado la atención de sus fans, también las de sus compañeros y compañeras de profesión. “Pero bebé, ¿por qué llorar?”, le ha escrito su amiga Úrsula Corberó entre los comentarios.

Sin duda, parece que Miguel ha pasado unos días bastante complicados. Esperemos que pronto se encuentre mejor de ánimo.