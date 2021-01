La mentira piadosa de Edurne a Dani Martínez por su embarazo

El próximo viernes 15 de enero, Telecinco estrena una nueva edición de Got Talent. El concurso de talentos regresa a la cadena con una temporada marcada por la ausencia de Paz Padilla y el gran secreto de Edurne.

El equipo inició la producción de Got Talent en verano. Por esas fechas, la cantante de Ven por mí ya estaba embarazada. Sin embargo, prefirió no compartir la noticia con sus compañeros, tal y como ha desvelado ella misma en la rueda de prensa del programa.

"En esta edición de Got Talent me he emocionado más. Soy una persona muy sensible, pero tengo que decir que, aunque estaba embarazada desde el primer momento, nadie lo sabia. Lo guardé en secreto porque era muy reciente", ha explicado en un momento dado de la presentación.

La gran mentira de Edurne

El propio Dani Martínez, el compañero que tiene justo al lado en la mesa del jurado, ha desvelado una divertida anécdota al respecto: "En una gala le pregunté por niños y me mintió a la cara", ha dicho, mientras que Edurne lo ha reconocido entre risas.

La actriz también ha profundizado un poquito más en las sensaciones que ha tenido en la que ha sido para ella la temporada de Got Talent más emotiva. "Todo lo vivo intensamente y ahora un poco más. Este programa me suele emocionar, pero es verdad que las hormonas están a flor de piel".

'Got Talent 6' se estrena Telecinco

El próximo viernes, Got Talent vuelve a encender las luces para recibir a todos esos concursantes que están dispuestos a subirse al escenario y demostrar con su talento que merecen ganar este concurso de éxito.

Santi Millán volverá a conducir este espacio que contará con el jurado de la anterior edición. Risto Mejide, Edurne, Dani Martínez y Paz Padilla regresarán a sus correspondientes sillas, aunque la presentadora de Sálvame no estará en las primeras galas.