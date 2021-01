El último posado de Mala Rodríguez incendia las redes y no deja a nadie indiferente

En los últimos días las redes sociales se han llenado de posados en la nieve. Es una de las cosas que nos ha dejado Filomena, saturación de blanco. Y mira que las celebs se han esforzado por hacer fotografías diferentes y originales, muchos de ellas, apostando por el desnudo.

Después de ver desnudas a Cristina Pedroche, Anabel Pantoja o Tamara Gorro y cuando parecía que ya poco podía sorprendernos, llega Mala Rodríguez con su último posado y nos deja con la boca abierta. De nieve, ni rastro, de desnudo, un poco. Se ha levantado la falda de su vestido y ha dejado sus nalgas al descubierto. Y hacía una aclaración: “Dirán que es Photoshop 😜”.

Reacciones al posado

Por su comentario, va a ser que no, que no hay retoques en ese culo que ha lucido en su línea de carácter transgresor que explora los límites de su sensualidad. A estas alturas nadie duda de la capacidad que tiene la cantante de explotar su lado más sexy para mostrar el poder que tiene cuándo y dónde ella quiere.

Este nuevo posado ha superado los 275.000 ‘me gusta’ y ha recibido multitud de comentarios, muchos de ellos encantados con esta exhibición de cuerpo. “Ayyy😍”, comentaba Elettra Lamborghini. Y no era la única.

“Natural y no plastic”

“Eres la puta ama hija”

“Photoshop aún no ha llegado a esta altura”

“Malaaaa🔥😍🔥😍♥️”

“Wow... Es arte”

“👌😎😎😎se llama dedicación y ejercicio. 👌👌👌👌😍”

“Hermosa 😍🇨🇱❤️”

Otros, sin embargo, no se han mostrado tan favorables. “No desde luego q ese eso no es Photoshop🤣si te piensas q tienes un buen trasero t, q viva tu autoestima, pero no todos pensamos q tienes un buen trasero para mi gusto es enorme y no me gusta en absoluto”, le espetaba una seguidora.

No sabemos qué opinará no del trasero sino de la delantera a la que la cantante dio protagonismo hace unos días. Otra de esas fotos que incencian redes y que son habituales en ella.

De hecho, el pasado tres de enero, ya presumía de transparencias e imagen sexy en el camerino momentos previos a su actuación. Y como eso de los escándalos no parece importunarla en absoluto, hace poco informó de que se había dado de alta en OnlyFans, la plataforma para adultos en la que los usuarios pagan por poder ver imágenes sugerentes.