Danna Paola resuelve los enigmas de la portada de su disco K.O. y el listado de canciones

Danna Paola ha desvelado por fin las grandes incógnitas que aún se mantenían sobre su nuevo proyecto musical. Tras confirmar que esta misma semana recibiríamos su nuevo disco de estudio, la cantante por fin ha presentado la portada de este trabajo y el listado definitivo de canciones

K.O. (Knock Out) es el título del nuevo álbum de la mexicana que estará compuesto por 11 canciones, algunas de las cuales ya hemos podido disfrutar desde mediados de 2020. La duda era si Me, myself, Friend de semana, Sola y TQ y ya formarían parte de este elepé y la respuesta es sí.

Así lo ha desvelado la propia Danna Paola a través de sus perfiles oficiales en redes sociales. La intérprete presentaba el nombre de las 11 composiciones que se estrenarán este mismo viernes 14 de enero en todo el mundo.

Apenas unas horas antes había presentado la portada del disco. "#KO K.O. cover 🥀 new album 14/01/21 🌶️ No puedo estar más feliz de por fin poderles compartir la portada de mi nuevo álbum, K.O (Knockout) un trabajo de mucho tiempo, esfuerzo, lágrimas, risas y mucha ilusión...! ♥️ WELCOME TO MY BREAK UP PARTY" escribía en su cuenta oficial de Instagram.

Este es el listado de canciones de K.O. (Knock Out)