Ariana Grande anuncia el lanzamiento del Remix de ‘34+35’ (y las redes ya tienen a sus posibles colaboradoras)

Ariana Grande publicó el pasado octubre Positions, su último disco de estudio. Con un single inicial homónimo la artista volvió a lo más alto de las listas hasta que 34+35, el siguiente tema, le cogió el testigo.

Con un estilo desenfadado y picante, Ariana volvía a su esencia más explítita de thank u, next. El videoclip también llamó la atención de todas las redes, evidenciando este segundo tema como garantía de tener otro posible single. Sin embargo, Ariana tiene otros planes.

En una publicación de Instagram, un breve vídeo ha anunciado el próximo lanzamiento de la de Boca Ratón:

Nada más y nada menos que el Remix de 34+35, del que llama la atención las tres siluetas que lo anuncian. Está claro que una de las artistas es Ariana, pero, ¿quiénes podrían ser las demás?

Las suposiciones han empezado a surgir en redes, que de manera casi inmediata han colado tres nombres entre los Trending Topic de Twitter. Las sospechas se centran en las raperas más exitosas de la industria estadounidense: Nicki Minaj, Doja Cat y Megan Thee Stallion.

Ariana ya ha colaborado tanto con Nicki Minaj -Side to Side, the light is coming y Bang Bang- como con Doja -motive-, por lo que repetir en el estudio no supondría un problema para ninguna de ellas. En cuanto a Stallion, un simple comentario ha bastado para que muchos confirmen su presencia en el Remix:

ATENCIÓN: Megan Thee Stallion parece CONFIRMAR su participación en el remix dejando un comentario en la publicación de Ariana a través de IG. pic.twitter.com/NQiEmczpu0 — Ariana Grande Spain (@AGrandeSP) January 13, 2021

Sea quienes sean, parece que no habrá que esperar mucho para averiguarlo: La propia Ariana ha confirmado que el tema se podrá disfrutar el próximo 15 de enero a las 6:00 de la mañana (hora española). ¿Superará las expectativas de los fans de nuevo?