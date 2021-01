Nena Daconte vuelve a la polémica y aclara por qué se quedó con el nombre del grupo tras la ruptura

Nena Daconte pasó a ser el proyecto de Mai Meneses y Kim Fanlo a serlo sólo de la primera en 2010. Con una polémica de lo más turbia, hace apenas un día que decidía dar su versión de los hechos para dejar claro que no todo es como parecía.

A través de dibujos, dejó claro que se sentía "pequeña" con su compañero de grupo -y por aquel entonces pareja-. Aunque la cosa terminase mal, el último diibujo que subió daba a entender que ahora se encuentra en un estado de paz mental y feliz consigo misma.

Sin embargo, parece que no se quedó del todo a gusto. La artista volvía a Instagram hoy para volver a subir dibujos, esta vez para tratar otro tema: El del nombre del grupo.

Dibujo de Nena Daconte. / Instagram @nenadaconte_oficial

Según relata en el primer dibujo, en 2009 la discográfica le ofreció una cantidad para renunciar al nombre en un acuerdo, aunque él se negó.

Mai, por su parte, relata quedarse con "cara de idiota" viendo las cifras. Y es que las cantidades fueron subiendo porcentualmente, llegando incluso a superar lo que la artista ganaría siendo ella la que seguiría adelante con el grupo.

Un año después, en enero de 2010, se tomaron las primeras acciones legales. Así lo ha representado con el dibujo de una Dama de la Justicia, para luego continuar con otra aclaración:

Dibujo de Nena Daconte en Instagram. / Instagram @nenadaconte_oficial

En noviembre de 2010 Nena Daconte publica Una Mosca En El Cristal, su primer disco en solitario sin Kim Fanlo. En el dibujo, hace un boceto de una revista en la que su ex-colega decía no saber nada del nuevo disco del que antes era su grupo.

Un dibujo que ha servido para abrazar "ese poquito de rencor" que le quedaba por dentro, tal vez por no haberse pronunciado antes frente a la opinión pública. Sin embargo, la cosa no se ha quedado ahí:

La artista ha querido desahogarse del todo en una publicación de Instagram, en la que ha sido clara. "Siempre me sentí culpable por no haber sabido manejar las emociones que acabaron desembocando en aquella separación. Demasiado ego, demasiada inseguridad. Me sentí recriminada desde fuera por no ser suficientemente madura emocionalmente. Y me lo hicieron pagar. Y me dolió porque era lo mismo que pensaba yo de mí misma", empezaba la artista en su publicación.

Aclara que "no pretendía dar pena" con los dibujos, sino sólo dejar las cosas ordenadas para seguir adelante. Todo un gesto en el que ha querido reflexionar sobre las emociones y "desenredar ese nudo de lo que no se había dicho".

Ahora, después de este gesto en sus redes, parece que la artista pondrá el foco en sus próximos proyectos sin mirar al pasado.