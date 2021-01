Susanna Griso estalla contra la influencer Marina Yers: “No te enteras, eres una irresponsable”

La influencer Marina Yers se ha convertido en trending topic (como ya explicamos) por un vídeo que subió en Tik Tok junto a otra conocida de las redes, Martina Dant, bailando juntas sin mantener las medidas de seguridad para prevenir contagios del Covid-19.

Las críticas que le han llovido han sido tantas que la joven ha respondido con un alegato negacionista: "Os han lavado la cabeza con las mascarillas, ¿qué problema tenéis? No me la pongo porque no me sale del chichinabo. Que sí que hay una pandemia mundial y lo que tú quieras pero ¿qué te influye a ti que no me la ponga yo? Me contagio yo es mi puto problema, ¿vale? No tengo personas mayores en casa, a mi madre le da igual, no cree en el coronavirus y yo no me creo nada del gobierno ni de los medios de comunicación".

Un vídeo que analizaban en Espejo Público, desde donde Susanna Griso se mostraba totalmente indignada y hasta ironizaba con el doctor que había invitado a plató: "¿Usted podría responder a estos argumentos tan bien elaborados? Sé que es científicamente complicado", pedía la presentadora.

Y el especialista le seguía el tono: "La profundidad del argumento es enorme. Dice que hace lo que le sale de las narices y pasa absolutamente de todo. En primer lugar eres influencer, con 4 millones de seguidores, y solo está diciendo barbaridades e idioteces".

Pero Griso no pudo reprimirse más y cerró el tema dirigiéndose directamente a Yers: "Se supone que tiene más credibilidad que los propios medios que critica. Tiene 4 millones de seguidores, tiene una responsabilidad y más si da lecciones a los medios. Podemos rebatir sus argumentos y decirle: "No te enteras, eres una irresponsable", señaló contundente.