Marina Yers y su polémico TikTok antimascarillas

Marina Yers regresaba en el mes de diciembre a las redes sociales tras una ausencia de casi medio año y apenas un mes después ha vuelto a desatar la polémica tras un indignante TikTok en el que hace un alegato antimascarillas asegurando que "os han lavado la cabeza con eso de las mascarillas".

El extracto de apenas un minuto que puede verse en todas las redes sociales (porque está corriendo como la pólvora) ha despertado infinidad de críticas por el mensaje que esta influencer puede transmitir a sus miles de seguidores en uno de los momentos más duros de la pandemia por coronavirus en España.

"¿Qué problema tenéis? Si no me la quiero poner es problema mío, estoy en mi casa, en mi urbanización con mi vecina. No me la pongo porque no me sale del chichinabo. Que sí, que hay una pandemia mundial y todo lo que tú quieras pero ¿qué te influye a ti que no me la ponga yo? Me influye a mí, me contagio yo, es mi p*** problema, ¿vale?" dice Marina Yers ante la cámara.

La tiktoker parece olvidar en esta primera parte del discurso que si no lleva mascarilla el riesgo no es sólo que ella pueda infectarse del virus. Además, si ella es portadora también puede contagiar a más personas mediante gotículas o aerosoles que salen de su boca y nariz al hablar, estornudar o toser.

A Marina Yers deberían quitarle el móvil. Lo siento mucho, pero difundir este tipo de mensajes me parece una falta de respeto hacia la inteligencia humana. pic.twitter.com/TmRAQFa2UH — Iván (@muymedico) January 13, 2021

"Es que eres una irresponsable, es que bla bla bla... No tengo personas mayores en casa, a mi madre le da igual, de hecho no cree en el coronavirus y yo sinceramente me pillas como que ay... como que ay. No me creo nada del gobierno ni de los medios de comunicación, entonces... ay. Sí que están muriendo personas, pero tengo un vecino que murió de coronavirus, supuestamente, y en verdad tenía otra patología relacionada con la respiración y el tío murió de eso, su mujer protestó y finalmente dijeron que era coronavirus" explica Marina Yers en el vídeo.

No es la primera vez que esta influencer protagoniza una polémica relacionada con el virus. Hay que recordar que en el mes de abril subió una imagen a las redes sociales con un bikini elaborado con mascarillas existiendo escasez de este material sanitario en la gran mayoría de hospitales de España.

Marina Yers y el agua que deshidrata

Ese mes de abril arreciaron las críticas contra ella después de que en otro vídeo asegurara que el agua deshidrata: "Si tú te das cuenta en (la botella de) agua nunca pone que es un suero hidratante o que es algo que se utiliza para la hidratación. De hecho, el agua deshidrata más de lo que hidrata. Buscad esta información en Google y vais a saber más cosas".

La influencer publicó varias stories en su perfil oficial de Instagram en el que aseguraba que otras bebidas cargadas de electrolitos estaban claramente recomendadas para hidratarse porque lo ponía en las etiquetas de las botellas a diferencia de las botellas de agua en las que no lo pone.