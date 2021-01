Ana Mena, BTS, Nil Moliner y Lola Índigo rivalizan por el Nº1 este sábado

Desde que Dynamite, de BTS, llegase al número uno de la lista el pasado 19 de diciembre, solo ha habido canciones en español en la primera posición. Al éxito de los surcoreanos le siguieron Mi religión, de Nil Moliner; A un paso de la luna, de Ana Mena y Rocco Hunt; y el actual número uno, Santería, de Lola Índigo, Danna Paola y Denise Rosenthal. ¿Seguirá la racha este próximo sábado? Podría ser que sí, puesto que esas tres canciones, además de Hawái, de Maluma, están entre las cinco primeras actualmente. Aunque los chicos de BTS, que están en el #2, no paran de recibir apoyos y podrían recuperar el liderato. En cualquier caso, tendríamos un número uno repetido, ya que incluso contando la canción que está en el #6, Break my heart, de Dua Lipa, todas han estado previamente en el puesto de honor. El tema que aún no lo ha logrado y que se encuentra en una posición más alta es Mood, de 24kGoldn feat. Iann Mood, que figura en el #7.

Y hablando de música en castellano… Otra canción en nuestro idioma puede ser protagonista: 11 razones, de Aitana, que parte como candidata y que podría unirse a las otras dos que la catalana tiene en el ránking, con las que ha sido número uno: Más de lo que aposté, con Morat, y Si tú la quieres, con David Bisbal. Una vez que hagamos el recuento de apoyos con el HT #MiVoto40Aitana sabremos si logra hacerse con un hueco en el chart.

El invitado que se asomará a #Del40al1CocaCola para dar su Voto VIP es de muchos quilates: nada menos que C Tangana, que está arrasando en la lista con Tú me dejaste de querer. ¿A quién dará su apoyo El Madrileño? Como es de esperar, Tony Aguilar no dejará escapar la ocasión para preguntarle por algunos temas de su actualidad.

Este sábado Tony Aguilar se ha propuesto volver a obsequiar a sus oyentes con un superregalazo; o dos, mejor dicho, porque son dos los packs de iPhone 12 PRO y PS5 que planea sortear entre todos los que envíen PREMIO al 23040. Y por votar en antena entregará la película Aladdin, el clásico de Disney.

Todo esto (que no es poco), más nuevos candidatos, La Máquina del Tiempo, noticias…, compone el menú del programa este sábado por la mañana; ¡no hay mejor forma de empezar el finde!