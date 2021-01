Nueva edición de la novela de Albert Espinosa en la que se basa ‘Los espabilados’

El próximo 29 de enero Movistar+ estrenará Los espabilados, la serie basada en Lo que te diré cuando te vuelva a ver, la quinta novela de Albert Espinosa. Coincidiendo con este lanzamiento, su editorial ha publicado una nueva edición de la novela con un nuevo prólogo del autor.

La serie, que cuenta con banda sonora de Alfred García que ha creado una canción con el mismo nombre. “Una bella y perfecta canción que tocará muchas almas y que es pura magia”, decía Espinosa sobre la canción.

Un viaje vital

Su historia cuenta el viaje que emprenden cinco chicos por Europa cuando se escapan del centro psiquiátrico en el que estaban ingresados. Desde la ternura y el humor, a lo largo de siete episodios, se embarcarán en una aventura y en la búsqueda por ser aceptados mientras sacan el máximo partido a sus vidas. Los protagonistas saldrán indemnes de situaciones difíciles; se enfrentarán a injusticias; y, sobre todo, descubrirán el amor, el odio y el poder que tienen cuando están juntos.

Roger Gual, es el director de la serie que está protagonizada por Álvaro Requena, Marco Sanz, Sara Manzano, Aitor Valadés y Héctor Pérez. Su mujer, Marta Torné, también tiene un papel como novia de Izan, un detective especializado en la búsqueda de niños perdidos.

Los espabilados llega cuando se cumplen 10 años de Pulseras rojas, la serie que se basó en su libro El mundo amarillo y en su lucha contra el cáncer y que fue todo un éxito. No es su única experiencia audiovisual ya que también le hemos visto como director, guionista, productor o actor de películas como Planta 4ª, Va a ser que nadie es perfecto, Tu vida en 65’ y No me pidas que te bese porque te besaré.

Un creador prolífico cuya obra literaria se ha publicado en más de 40 países y de la que se han vendido más de 2.500.000 ejemplares en todo el mundo. La última, Si nos enseñaran a perder ganaríamos siempre publicada el año pasado que tiene ya varias ediciones.