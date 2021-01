Rosalía recibe un regalo de una de las personas más populares de la televisión de nuestro país

Rosalía es una de esas artistas que hace un unboxing en sus redes sociales día sí y día también. La catalana ha alcanzado tal nivel de popularidad gracias a su música y un nivel de influencia en el mundo de la moda, donde acostumbra a marcar las próximas tendencias, que no son pocas las marcas que darían lo que fuera por unos segundos de gloria en los stories de la cantante. Un espacio que Rosalía suele dedicar a sus marcas fetiche, así como, a colecciones de amigos, tal y como hizo con Savage x Fenty de Rihanna.

Sin embargo, hoy Rosalía ha descubierto varios regalos que han llamado la atención de todos sus seguidores precisamente por quién es la persona que se esconde como remitente. Un rostro muy conocido de la televisión en nuestro país y cuyos contactos con la cantante han sido objeto de las tendencias en más de una ocasión. Se trata, nada más y nada menos que, ¡de Belén Estaban!

No es ningún secreto que la colaboradora de Telecinco y la creadora de El Mal Querer se llevan a las mil maravillas desde que se conocieron en el festival Mad Cool. De hecho, Belén siempre se ha mostrado como una fan más de la artista y se dejó ver dándolo todo en su concierto en Madrid. Además, éste no es el primer guiño que se lanzan la una a la otra, ya que, tan solo hace falta echar la vista atrás en el tiempo para rememorar la parodia de Belén Esteban del éxito Millonària y, también a la inversa en la comentadísima imitación que Rosalía hizo de la tertuliana de Mediaset. Un vídeo que se convirtió en todo un fenómeno viral y que demostró que la admiración era mutua y no solo cosa de “la princesa del pueblo”.

Pues bien, tantos capítulos de encuentros y tras muchos meses separadas por todo un océano, Belén Estaban ha decidido tener un detalle con la cantante y le ha enviado varias piezas de su última colección de joyas, entre las que encontramos algunos pendientes, colgantes y una vela perfumada. Todo en un intenso color dorado y acompañado por una nota escrita en catalán, para que Rosalía se sintiera como en casa en la que Belén le decía: “Para Rosalía de parte de su amiga Belén Esteban”.

Los regalos de Belén Estaban a Rosalía. / Instagram / Instagram @rosalia.vt

Sin duda, un regalo con una respectiva publicidad que puede impulsar mucho la marca de la colaboradora. Quién sabe si dentro de poco Kylie Jenner se reconcilia con Rosalía y hasta ella termina llevando las joyas de Belén Esteban.