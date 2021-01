‘Vikingos’: Las claves del capítulo final

En 2013 se estrenaba la primera temporada de Vikingos y el pasado 30 de diciembre de 2020 se podía ver el último episodio de la serie que termina en su sexta temporada con un total de 89 episodios. Y si todavía no la has visto, atención, ¡spoiler!, vamos a hablar del final en boca de su creador, Michael Hirst.

Una última temporada que se centra en los hijos del legendario Ragnak Lothbrok: Björn, Ubbe, Hvitserk y Ivar. Floki desaparece, Kattegat acaba destruída, Lagertha muere y llega el fin de la era Björn Piel de Hierro.

Parecía mentira, pero ha llegado el último capítulo de la serie que nos deja las puertas abiertas al spin off que ya se ha confirmado. Nos quedan nórdicos para rato.

Escena de Floki y Ubbe en la playa

Sin duda, la reaparición de Floki es un momento clave. “Siempre lo llamé fundamentalista pagano, empujándose al límite en cada ocasión. Era una de las razones por las que podía permitirle sobrevivir a situaciones extremas”, admite Hirst que se ha explayado en una entrevista con Entertainment Weekly.

El volcán no acabó con él. Sobrevivió entre los indígenas. Sigue siendo un alma atribulada que puso muchas esperanzas en establecer una sociedad piadosa en Islandia sin conseguirlo.

“Me pregunté si Floki podría morir. Decidí hacer eso mucho más ambivalente y lo dirigí más a un final positivo que a uno negativo”, afirma su creador que no duda en resaltar que en general, esta última temporada tiene un carácter positivo después de haberse vuelto tan oscuro y violento tras la muerte de Ragnak en la cuarta temporada.

La conversación de Floki con Ubbe en una playa de Canadá está cargada de significado. Han basado su vida en la fe en los dioses y ahora se resquebraja justo cuando está a punto de morir. “Sabe que se está muriendo, pero no está tan preocupado. Ha sido un alma atribulada durante tantos años, que le devastó. Finalmente es un hombre destrozado, pero creo que ha encontrado la paz”, explica.

Ubbe le plantea sus dudas y le pregunta si este es el final. ¿Se refiere a si la muerte, ahora que no cree en el Valhalla, es el final definitivo? Aunque puede que sea la clave para el spin off que nos llevará a un nuevo comienzo.

Las muertes de Ragnar y Lagertha

Plantearse la muerte del gran protagonista es algo muy valiente y Hirst lo hizo con Ragnar. “Siempre supe que Ragnar iba a morir. Esta fue la saga de Ragnar y sus hijos. En mi primer esbozo de la serie, Ragnar moría al final de la temporada 1. En realidad, murió a la mitad de la temporada 4. Así que estuvo mucho tiempo”, asegura.

En esta sexta temporada es Lagertha la que deja este mundo. “Quería dejar de ser Lagertha, la gran doncella escudera, ¡y ni siquiera se le permitió hacerlo! Tuvo que luchar de nuevo. Ella tiene esta última pelea increíblemente maravillosa con White Hair, que sigue siendo una de mis secuencias de pelea favoritas en toda la serie”, confiesa.

Tras esa batalla, poco quedaba por ofrecerle al personaje que, reconoce que consiguió que la audiencia del programa fuera 50% masculina y 50% femenina. “Quería darle un funeral increíble”, admite sobre un personaje que le ha aportado mucho a la serie.

La muerte de dos de sus hijos

El legado de Ragnak fueron sus cuatro hijos. “He intentado ser justo con mis personajes y creo que lo he logrado”, explica. Y eso pasa por dejar vivos a dos de ellos y acabar con la vida de los otros dos. Ivar y Björn viajan al Valhalla. Hvitserk se convierte al cristianismo y Ubbe llega a América del norte donde decide asentarse.

La enfermedad de Ivar hizo que se convietiera en una persona en constante enojo y eso potenciaba su carácter violento. “Sabía que Ivar me iba a llevar por caminos oscuros, pero en estos diez últimos capítulos se le da la oportunidad de algún tipo de redención”, explica Hirst.

En cuanto a Björn, reconoce que hizo cosas muy buenas, pero también metió la mata en otras tantas ocasiones. No era un buen gobernante y no trataba bien a las mujeres. “Si hubiera muerto sin hacer lo que hace al final, bien podría haber sido casi olvidado, y ciertamente no en el panteón de héroes como Ragnar y Lagertha. Pero creo que le ha dado la oportunidad de redimirse salvando a su pueblo. Ragnar, bueno, Ragnar habría sido sarcástico, pero creo que habría sentido que todos sus hijos habían hecho algo digno”, opina.

Los vikingos continúan en el spin off

Larga vida a los vikingos. Netflix ha decidido apostar por un spin off de la serie que está ambientada 100 años después y se centra en algunos de los vikingos más famosos como Haral Hardrada o Erik el Rojo.

“Es un nuevo tipo de era heroica, un lienzo muy diferente. Los cristianos y los vikingos cristianos están haciendo grandes avances. Lo que Floki siempre temió está llegando a suceder”, avanza. Además, asegura que Jeb Stuart con quién está escribiendo este spin off es un escritor de suspense por lo que habrá cambios.